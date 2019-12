'Herkes Anayasa'nın laiklik maddesine uysa sorun kalmaz'

T24 - Genelkurmay Başkanı Orgneral İlker Başbuğ, son dönemde çeşitli soruşturmalar kapsamında tutuklanan askerlerle ilgili olarak “Türk Silahlı Kuvvetleri bu süreçten daha da güçlenerek çıkacaktır” dedi. Başbuğ, ''Türkiye'de herkes Anayasa'nın 24. maddesine uygun hareket ederse Türkiye'de hiçbir sorun kalmaz'' diye konuştu.





Orgeneral İlker Başbuğ, Genelkurmay Karargahı'nda Atatürk Özel Anma töreni kapsamında düzenlenen panele verilen arada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Bir gazetecinin, Ege'deki uçuşlarla ilgili daha önce açıklamalarının olduğunu hatırlatması ve bu konuda bir gelişme olup olmadığını sorması üzerine, Orgeneral Başbuğ, Brüksel'de 15 gün önce NATO Genelkurmay Başkanları toplantısı sırasında Yunanistan Genelkurmay Başkanıyla özel bir görüşme yaptığını söyledi.





Orada iki silahlı kuvvetler arasında güven artırıcı tedbirler kapsamında yapılanları konuştuklarını, bu tedbirler üzerinde daha da fazla durulması, genişletilmesi gerektiğini ifade ettiklerini kaydeden Orgeneral Başbuğ, bu konuda en büyük riskin hava kuvvetleri ve havada olan olaylar olduğunu söyledi.





Orgeneral Başbuğ, Türkiye'nin eğitim amaçlı uçan uçaklarının baştan beri silahsız uçtuğunu, sadece onları koruma görevi alan çok az sayıda uçağın silahlı uçtuğunu anlattı.





Yunanistan'a ait uçakların silahlı uçtuğu konusunu Yunan Genelkurmay Başkanına tekrar söylediğini, ''kaldıralım bu silahları, ileride olabilecek tehdit derecesini azaltırız'' dediğini ifade eden Orgeneral Başbuğ, Yunan Genelkurmay Başkanının buna karşılık, bu konuyu düşüneceğini ifade ettiğini, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da Yunanistan ziyareti kapsamında benzer şeyleri dile getirdiğini söyledi.







'Bazıları yanlış değerlendiriyor'







Bu konunun yanında hava kuvvetlerinde karşılıklı tanıma, ''code of conduct'' diye bir konu olduğunu ifade eden Orgeneral Başbuğ, bunun da önemli olduğunu vurguladı. Hava Kuvvetlerinin uçuşlarının bazen yanlış değerlendirildiğine de dikkati çeken Başbuğ, şöyle devam etti:





''Hava kuvvetlerimiz varsa ki, var elbette. Bu pilotlarımızın savaş hazırlığını tutmak zorundasınız. Pilotlarınızın savaş hazırlığını nasıl tutacaksınız? Mutlaka pilotlarınızın belirli saat uçması lazım. Pilotu uçuramazsanız o zaman hava kuvvetinin anlamı kalmaz. Bazıları yanlış değerlendiriyor, 'şu kadar maliyeti var uçuşları azaltalım' diyor. Uçuşları en az limitte yapıyoruz. Onun altına düşürürsek, pilotlarımızın o zaman savaşa hazırlık seviyesi düşecek, bu olmaz, kabul edemeyiz.''





Uçuş saatlerinin azaltılması konusundaki yaklaşımın doğru olmadığını vurgulayan Orgeneral Başbuğ, Hava Kuvvetleri pilotlarının savaş hazırlık seviyesinin belirli bir noktada tutulması gerektiğini söyledi.





Orgeneral Başbuğ, ''Biz uçuş saatlerini olabilecek en düşük uçuş saatleri seviyesinde tutuyoruz. Onun dışında tabii ki, Ege'nin uluslararası hava sahasında uçacağız. Çünkü bir noktada deniz üzerinde de uçuş eğitimini yapmak zorundasınız. Biz bir bölümünü yapıyoruz. Bir bölümünü de elbette Akdeniz'de yapıyoruz ağırlıklı olarak'' dedi.





Orgeneral Başbuğ, ''Bizim hiç bir zaman amacımız Ege'de sorun, kriz çıkarmak değil. Sadece Silahlı Kuvvetler olarak Silahlı Kuvvetlerimizin, Hava Kuvvetlerimizin eğitim seviyesini tutmak amacındayız'' diye konuştu.







Anayasa'nın 24. maddesi







Orgeneral Başbuğ, panelde konuşan Altemur Kılıç'ın, ''Orduyu yıpratmak için içeriden ve dışarıdan yapılan saldırılar beni çok üzüyor. Her asker tutuklandığında canımdan can gidiyor. Ordu-milleti kaybedersek geri almamız mümkün değil'' sözleri üzerine, Kılıç'ın bu duygularına saygı duyduğunu ve paylaştığını belirtti.





Orgeneral Başbuğ, ''Şundan emin olmalarını istiyorum; TSK bu süreçten daha güçlü olarak çıkacaktır'' dedi.





Bugünkü Anayasa'nın 24. maddesine göre kimsenin devletin sosyal, ekonomik, siyasi, hukuki temellerini kısmen de olsa din kurallarına dayandıramayacağını, bunun çok açık olduğunu vurgulayan Orgeneral Başbuğ, ''Türkiye'de herkes Anayasa'nın 24. maddesine uygun hareket ederse Türkiye'de hiçbir sorun kalmaz'' diye konuştu.







'Yunanistan'dan davet gelirse giderim'







Genelkurmay Başkanlığı düzeyinde Yunanistan'a ziyaret olup olmayacağı yönündeki soru üzerine Orgeneral Başbuğ, daha önce bir ziyaret planlandığını, davet aldığını ancak Yunan Genelkurmay Başkanı'nın görevden ayrılması sebebiyle bu ziyaretin ertelendiğini söyledi.





Orgeneral Başbuğ, ''Davet gelirse seve seve ben de giderim, elbette diğer komutanlar da gider'' dedi.







Anayasa'nın 24. Maddesi nedir?







Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ'un değindiği, Anayasa'da "Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir" başlığıyla yer alan 24. madde şöyle:





"14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dinî âyin ve törenler serbesttir.





Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.





Din ve ahlâk eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlâk öğretimi ilk ve orta-öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanunî temsilcisinin talebine bağlıdır.





Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasî veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."