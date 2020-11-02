Herkes Ali Akman'ı konuşuyor; Galatasaray, Fenerbahçe ve Bayern Münih izlemeye aldı!

Bursaspor'da forma giyen, eski milli futbolcu Ayhan Akman’ın yeğeni olan Ali Akman, TT 1. Lig'de gösterdiği performansla Fenerbahçe, Galatasaray ve Bayern Münih'in izleme listesine alındı.

2002’de Bursa’da doğan Ali, futbola tıpkı amcası Ayhan Akmangibi İnegölspor altyapısında başladı. Santrfor mevkisinde forma giyen Ali, 13 yaşında Bursaspor altyapısına transfer oldu. Yeşil beyazlı kulübün A takımında ilk kez geçen sezon forma giyen genç oyuncu, 25 maçta 4 gol, 1 asist üretti.



Bu sezon tam anlamıyla patlama yapan Ali Akman, ilk 8 maçta rakip fileleri 7 kez havalandırırken 1 de asist yaptı. Genç Ali, gol krallığı yarışında 34 yaşındaki Adana Demirsporlu ağabeyi Mehmet Akgün’le birlikte ilk sırada yer alıyor.

Hürriyet'in haberine göre; Ali Akman, 14 yaşındandan itibaren eski gol krallarından Okan Yılmaz tarafından çalıştırıldı. Geçen yıldan bu yana Fenerbahçe ve Galatasaray’ın takibe aldığı genç oyuncuyu, Bayern Münih başta olmak üzere çok sayıda Avrupa kulübü de izliyor.

"Amcam gibi olmak istiyorum"

Bursaspor’un gözbebeği haline geline gelen Ali Akman, daha yolun başında olduğunu belirterek, "Eksiklerim var, farkındayım, bunları gidermek için çok çalışıyorum. Amcam Ayhan Akman futboldaki rol modelim. Onun gibi futbolda üst seviyelere ulaşmak istiyorum. Bursaspor formasını giymekten büyük gurur duyuyorum. Teknik direktörümüz Mustafa Er’in şans vermesi sayesinde kendimi gösterme şansı buldum. Bu yüzden ona teşekkür borçluyum" dedi.

2016 yılında ilk kez U15 Milli Takımı’na çağrılan Ali Akman, o günden bu yana yaş gruplarında toplam 36 defa ay yıldızlı formayı giydi. Genç yetenek bu maçlarda 20 gol attı.