'Herhalde bayrağı indirmediğimiz için gözaltına alındık'

Emniyet mensuplarına yönelik başlatılan operasyon kapsamında Şanlıurfa'da gözaltına alınan Başkomiser Erkan Ünal, gözaltı kararını "Herhalde bayrağı indirmediğimiz içindir." şeklinde yorumladı.

"Paralel yapı" iddiasıyla Emniyet mensuplarına İstanbul merkezli başlayan baskınlar, Şanlıurfa'ya da sıçradı. Şanlıurfa'da biri başkomiser 6 polis memuru gözaltına alındı. Gözaltına alınan polisler Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Hastane çıkışı basın mensuplarının "Neden gözaltına alındınız?" sorusunu bir polis 'vatan sağ olsun' diyerek cevaplarken Başkomiser Erkan Ünal, "Herhalde bayrağı indirmediğimiz içindir." şeklinde cevap verdi.

Sağlık taramasının ardından gözaltına alınan polisler Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. TEM'e alınan polisler avukatları ile görüştürülmedi.