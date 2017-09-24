Herakles Lahdi, Bakan Kurtulmuş tarafından ziyarete açıldı (2)

TÜRKİYE ÜZERİNDE ALGI OPERASYONLARI

Antalya\'da Herakles Lahdi açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, özellikle son dönemde Türkiye üzerinde birtakım algı operasyonları oluşturulduğunu belirtti. Kurtulmuş, \"Bunlar tesadüfen olan şeyler değil. Bir karanlık odada yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve özellikle Türkiye düşmanlığı körükleniyor. Özellikle Antalya geçen yıl bu algı operasyonlarından maalesef olumsuz etkilenen illerimizden birisi. Bu gelişmeler Türkiye\'nin turizmine ve marka değerine hiç şüphesiz olumsuz etkilerde bulunuyor. Bizim üzerimize düşen turizmi ve kültürü birer yumuşak güç unsuru olarak kullanarak Türkiye\'nin çok daha iyi tanıtılması\" dedi.

UZAKDOĞU SEFERBERLİĞİ

Turizmde hem pazar hem ürün çeşitlendirilmesi yapılacağını söyleyen Kurtulmuş, \"Yeniden güçlenmekte olan Türkiye turizmini 2014-2015 seviyelerine hatta daha ileri gitmesine gayret sarf edeceğiz. Bu çerçevede uzak Asya\'nın kapısını çalmaya başladık. Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore başta olmak üzere uzak doğu Asya\'daki dostlarımızın Türkiye\'yi daha fazla ziyaret etmelerini sağlamak için seferberlik ilan ettik. Ayrıca Avrupa\'daki dostlarımızın artan bu negatif kampanyalara rağmen Türkiye algısının olumsuz etkilenmediğini görmek de sevindirici. Alman seçimleri dolayısıyla Almanya\'da Türkiye aleyhine her gün bir çuval laf söyleniyor ama buna rağmen Alman turistlerin Türkiye\'yi ziyaretten vazgeçmedikleri de ortada\" diye konuştu.

30 MİLYON TURİSTİ AŞARIZ

Sadece Antalya\'ya şimdiye kadar 8 milyon 300 bin turist geldiğini anlatan Kurtulmuş, \"Rakamlar böyle giderse bu yıl 10 milyonu aşacağız. Türkiye\'de de 30 milyonu aşacağız ve böylece turizmde yeniden derlenip toparlanacağız. Hedefimiz 50 milyon turist 50 milyar gelir. Bunun için doğal güzelliklerimiz olduğu kadar en az onun kadar kültürel ve tarihi zenginliğimiz önemlidir\" dedi.

HERKESİN GIPTAYLA İZLEDİĞİ ÜLKE

Antalya\'da yeni bir müzenin kurulması için çalışmaların belli bir seviyede olduğunu da açıklayan Bakan Kurtulmuş, \"Bunun güzel ve geniş bir alanda inşa edilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kısa bir süre içerisinde bunu yapıp buradaki ve başka eserlerimizin de burada tanıtımına katkıda bulunacağız\" dedi.

Müzedeki diğer eserleri de inceleyen Bakan Kurtulmuş, ardından Salda Gölü ve Kibyra Antik Kenti\'nde incelemelerde bulunmak üzere Burdur\'a gitti.