Herakles fotoğrafından müze müdürüne kınama

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- PERGE Antik Kenti\'nden 60\'lı yıllarda kaçırılan ve 2010\'da İsviçre\'de ele geçirildikten sonra 14 Eylül\'de ait olduğu topraklara dönen Roma Dönemi\'ne ait Herakles Lahdi\'nin 24 Eylül\'deki açılışı öncesi basına yansıyan fotoğrafı nedeniyle Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel\'e kınama cezası verildi.

Antalya\'nın Aksu İlçesi\'ndeki Perge Antik Kenti\'nden 60\'lı yıllarda kaçırılan ve 2010 yılında İsviçre\'nin Cenevre Gümrüğü\'nde ele geçirilerek, yaklaşık 7 yıl süren hukuk savaşı ardından 14 Eylül\'de topraklarına dönen Herakles Lahdi, Antalya Müzesi\'nde 24 Eylül Pazar günü yapılan açılış törenin ardından ziyarete açıldı. THY\'ye ait kargo uçağıyla 13 Eylül günü İstanbul\'a, 14 Eylül günü saat 20.30 sıralarında da Antalya Havalimanı\'na getirilen Herakles Lahdi, mezar ve kapağı iki ayrı parça olarak özel paketlenmiş halde havalimanında basına tanıtıldı.

SIR GİBİ SAKLANIYORDU

Paketli haliyle fotoğraf ve görüntü alınmasına izin verilen lahit, bir kamyona yüklenerek polis koruması eşliğinde aynı akşam Antalya Arkeoloji Müzesi\'nin deposuna taşındı. 24 Eylül günü Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'un katılımıyla bizzat açılarak, ilk defa burada gösterileceği belirtilen lahit, özel paketi içerisinde saklanıyordu. Müzede kendi dönemine ait lahitlerin bulunduğu salonda özel bir köşe hazırlanan lahit, Müze Müdürlüğü personeli ve arkeologlar eşliğinde sergileneceği alana 18 Eylül günü yerleştirildi. Ardından müzeye gelen ziyaretçilerin açılış gününe kadar görmemesi için lahit yine özel bir kaplamayla tamamen kapatıldı.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILDI

Llahit sergileneceği alana yerleştirildiği sırada Müze Müdürü Mustafa Demirel tarafından cep telefonuyla çekildiği öne sürülen fotoğraflarının, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar ile Antalya, Ankara ve İstanbul\'da bazı üst düzey yöneticilere gönderilmesinin ardından, lahdin ilk fotoğrafı açılış yapılmadan basına yansıdı. Bakan Kurtulmuş\'un yapacağı açılış öncesinde lahdin fotoğrafının yayımlanması nedeniyle Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü\'nce Müze Müdürü Mustafa Demirel hakkında disiplin soruşturması açıldı.

MÜZE MÜDÜRÜNE KINAMA CEZASI

Bakan Kurtulmuş, 24 Eylül günü tarafından halka açılması planlanan Herakles Lahdi\'nin yasak olmasına rağmen fotoğraflarının çekilerek basına sızdırılması nedeniyle yapılan disiplin soruşturmasında, müze müdürü Demirel\'e 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu\'na göre \'Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması bakımından kusurlu davranmak\' fiili nedeniyle kınama cezası verildi.

FOTOĞRAFI İSTEYEN MÜDÜR YARDIMCISI MUHAKKİK

Açılan soruşturmanın ön soruşturmasını yürüten isim ise ifade tutanaklarına göre, müze müdürü Demirel\'den \'İl müdürü istedi\' diye fotoğrafı çekmesini isteyen ve fotoğrafın gönderildiği isimlerden biri olan İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Metin Karataş oldu. Fotoğrafın geldiği isimlerden İl Müdürü İbrahim Acar da ön soruşturma neticesinde Demirel\'e kınama cezası verdi.



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