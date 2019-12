-Her yüz bin kişiye 150 doktor, 200 hemşire düşüyor BAKÜ (A.A) - 13.09.2011 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 61. dönem toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'de her yüz bin kişiye 150 doktor ve 200 hemşire düştüğünü, Avrupa ortamaları ile karşılaştırıldığında ise bunların son derece düşük rakamlar olduğunu söyledi. Gülüstan Sarayı'nda yapılan DSÖ'nün Avrupa bölgesi 61. dönem toplantısına katılan Bakan Akdağ, toplantının, sabah ve öğleden sonraki bölümlerinde 3 ayrı konuşma yaptı. Akdağ, dünyada var olan hükümetlerin asayiş konusunu temel bir görev kabul ederek hareket ettiğini ama konu sağlığa gelince hakkaniyetsiz davrandıklarını ifade ederek, ''Biz sağlık bakanları olarak hem kendi hükümetlerimize, hem uluslararası topluma sağlık hakkının en temel hak olduğunu sabırla anlatmalıyız. İyi anlatmalıyız. Bu konudaki farkındalığı artırmalıyız. Neden Birleşmiş Milletler'de sağlık konusunu temel bir konu olarak tartışılmasını sağlayamıyoruz'' diye konuştu. Türkiye Sağlık Bakanlığının son 9 yılda çok başarılı sağlık uygulamaları yaptığını kaydeden Akdağ, Türkiye'de yürütülen sağlık harcamalarının kişi başı 600 dolar olduğunu, bu rakamın dörtte üçünün ise hükümet kaynaklarından karşılandığını söyledi. Akdağ, vatandaşlara yapılan özel sağlık hizmetleri karşılığında ekstra ücret alınmadığını belirterek, Türkiye'nin kişi başı 600 dolar sağlık harcama rakamları ile herkes için erişebilir ve hakkaniyetle sağlık hizmeti sunabileceğini dünyaya gösterdiğini ifade etti. Türkiye'de en büyük sağlık sorununu ''insan kaynakları'' yetersizliği olarak tespit ettiklerini vurgulayan Akdağ, ''Türkiye'de her yüz bin kişiye 150 doktor ve 200 hemşire düşüyor. Avrupa ortalamalarını karşılaştırırsak bunlar son derece düşük rakamlar'' diye konuştu.