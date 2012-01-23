Her yumurtaya 44 ay hapis

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'2 kişilik menemen bile etmez'

5 öğrenci gözaltına alınmıştı

Sabah'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün İstanbul Üniversitesi'ni (İÜ) ziyaret ettiği gün çantasında 3 yumurtayla okula giden Hukuk Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Yiğit Ergün hakkında kendisini engellemek isteyen polislere direnip hakaret ettiği iddiasıyla 11 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Savcının istediği cezayı komik bulan ve "Sözün bittiği yerde yumurta başlar" diyen Ergün, "Çantamdan yumurta çıkmış. Silah çıksa daha mı iyi? Sonuçta 3 tane yumurta yani. 2 kişilik menemen bile etmez" dedi ve yumurtanın bir silah olmadığını söyledi.Ergün, Gül'ün 14 Aralık 2011'de İÜ'yü ziyaret ettiği gün okula giderken çantasına 3 yumurta koydu. Yumurtalar, Gül'e yönelik bir protestonun mühimmatıydı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, okulda güvenlik tedbiri alan polis, Ertürk'ün çantasındaki yumurtaları buldu. Olası protesto şüphesiyle Ergün'ün okula girişini engelledi. İddiaya göre "AKP burada 3 yumurta sana az bile... AKP defol üniversiteler bizimdir" diye slogan atan Ergün, "Şerefsiz polisler kolumu bırakın" diye bağırdı. Ergün'ün iddiasına göre ise hakaret yoktu, polis tacizi vardı. "Memurlara hakaret ettiğim doğru değil. Böyle bir şeyi kendime yakıştıramam" dedi. Polis memurları Adnan Ş., Muhammet Ç., Hakan K. ve Murat A. Ergün'den şikayetçi oldu.Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ergün, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Her iki tarafı da dinleyen savcılık iddianamesini hazırladı. Ve Ergün hakkında "Hakaret ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçlamasıyla 4 yıl 6 aydan 11 yıla kadar kadar hapis istendi. Yani yumurta başına 44 ay hapis istemi düştü. 19 yaşındaki Yiğit Ergün şimdi İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 14 Aralık 2011'de İstanbul Üniversitesi'ni ziyareti sırasında bir grup öğrenci tarafından protesto gösterisi düzenlenmiş, polisin müdahalesiyle dağıtılan öğrencilerden 5'i gözaltına alınmıştı.