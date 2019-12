'Her yönetici 19 vekili takip ediyor'

T24 - CHP’li Okay, AKP'nin yönetiminin firelere karşı milletvekillerini gruplara bölüp denetlediğini ileri sürdü. AKP'li Elitaş ise bunun genel uygulamaları olduğunu her yöneticinin 19 vekille ilgilendiğini söyledi.



TBMM’de büyük tartışmalarla süren anayasa değişikliği teklifi oylamaları “zimmetli oy” tartışmasını doğurdu. CHP, “Bazı vekiller, diğer vekillere zimmetli şekilde refakat ettirilerek oy kullandırılıyor” iddiasında bulundu. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, AKP fireleri belirlemeye çalışırken, bir yandan da ikinci turda oyları 330’un üzerinde tutmanın hesabını yapıyor. AKP'nin, fireleri belirlemek için, kritik maddelere sıcak bakmayan milletvekillerini güvenilir milletvekillerince kuşatma altında tutmaya çalıştığı konuşuluyor.



Anayasa değişikliği teklifinin birinci tur görüşmeleri öncesindeki Ak Parti grup toplantısında milletvekillerine iki bilgi notu dağıtılmıştı. İlk notta oylamanın kuralları ve hangi pulların ne anlam taşıdığı anlatıldı.



Milletvekillerine, katıldıkları oylamaları işaretlemeleri için 30 maddenin tek tek yazıldığı birer kağıt da dağıtıldı.



Bu aşamada, grup yönetiminin, yöneticilere oylamalara katılmayabilecek milletvekillerine yönelik bir çizelge dağıttığı iddia edildi.



Buna göre, parti yönetimindeki isimler, milletvekillerini gruplar halinde paylaştı.





Zimmetlenmiş gibi refakat



CHP Grup Başkan Vekili Hakkı Süha Okay, AKP'nin milletvekillerinin “hangi oyu kullandığını belirlemek için kontrol” sistemi oluşturduğunu iddia ederek şunları söyledi:



“Bizzat benim ve arkadaşlarımızın gözlemleri var. Bazı milletvekillerinin özelikle yanında 2-3 kişi gidiyor. Kabine girmeden, oyunu zarfın içine koyuyor diğerleri görüyor. Sonra kabine giriyor. Zimmetlenmiş gibi refakat ediyorlar.” Okay, önceki akşam, CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın böyle bir tabloyu tespit edip itiraz etmesinin ardından TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in, AKP'li milletvekillerini, “Arkadaşlar yapılan gizli oylamadır. Kabinlere girin” diye uyardığını da söyledi.



Okay, AKP'nin milletvekillerine emanetçi vekil görevlendirmeyi halkın gözünden kaçırmak için Meclis TV yayınlarında kabinde oy kullanma görüntülerinin kaldırıldığını söyledi.



AKP'nin 1. tur oylama öncesinde milletvekillerine hem bilgilendirme hem de oy kullanıp kullanmadıklarına ilişkin çizelge kartları dağıtılmasına da değinen Okay, “Anayasa diye halka AKP tüzüğünü dayatmak istiyorlar” dedi.





AKP CHP yanlış biliyor



AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş iddialar için, “Her zaman yaptığımız bir uygulamamız var. Her grup yönetim kurulu üyesinin ilgili olduğu arkadaşlar var. Grup yönetimindeki isimlerin her birine yaklaşık 19 vekil düşüyor. Sürekli iletişim halindeler. CHP yanlış biliyor” dedi.