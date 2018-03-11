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Her yıl yağmur duasına çıkan mahalleli, bu kez şükür namazı kıldı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)-  ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde her yıl yağmur duasına çıkan Taşıkara Mahallesi sakinleri, bölgedeki yağışlar nedeniyle bu kez kurban kesip şükür namazı kıldı

11 Mart 2018 19:35

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)-  ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde her yıl yağmur duasına çıkan Taşıkara Mahallesi sakinleri, bölgedeki yağışlar nedeniyle bu kez kurban kesip şükür namazı kıldı.
İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Taşıkara Mahallesi\'nde oturanlar, her yıl kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıkıyordu. Mahalle sakinleri, bu yıl bölgedeki yağışlar nedeniyle bu kez şükür namazı kılmak için her yıl toplandıkları tepede 7 koyun kesti. Mahalleli, kurban kestikten sonra 2 rekat Şükür Namazı kılıp, dua etti. Kesilen hayvanların etleri ise pişirilerek etkinliğe katılanlara ikram edildi.
Mahalle muhtarı Zülfikar Tazefidan, bu yıl bölgede yağışların etkili olması nedeniyle sevindiklerini belirterek, \"Bu yıl rahmet oldukça iyi yağdı ve biz de bu yıl Allah’a şükür etmek için buraya gelip namaz kıldık ve dualar okuduk. 7 koyun kestik ve pişirdik. Gelen misafirlere ve mahalle sakinlerine ikram ettik. Allah dualarımızı kabul etsin\" dedi.

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