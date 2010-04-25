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Ekonomi

Her yıl daha fazla hayvan kesiliyor

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının et ithalatı konusunda çalışma yapıldığı yolundaki açıklamaların ardından, kesime götürülen hayvan sayıs&

25 Nisan 2010 03:00

T24 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının et ithalatı konusunda çalışma yapıldığı yolundaki açıklamaların ardından, kesime götürülen hayvan sayısının arttığı bildirildi.
     
Bursa Kasaplar Odası Başkanı ve Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Yardımcısı Muhsin Yıldız, yaptığı açıklamada, son dönemlerde et fiyatının ciddi oranda yükselmesinin ardından Hükümetten olumlu bir adım geldiğini söyledi.
    
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, ardından Tarım ve Köyişleri Bakanlığının et ithalatı konusunda çalışma yapmaya başlamasının sektöre hareket getirdiğini ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:
    
''Kesime getirilen hayvan sayısı arttı. Besilerden hayvanlar dışarı çıkmaya başladı. Hareket olsa da fiyatta bir gerileme yok. Halen kemikli eti, kilosunu 18 liradan kestiriyoruz. İthalatın önü açılmazsa et fiyatlarında çok ciddi bir gerileme olacağını sanmıyorum. Kasaplar olarak ithalata olumlu bakıyoruz ancak bunun canlı hayvan ithalatı şeklinde olmasını bekliyoruz. Et ithalatına karşıyız.''
    

''İthalatla fiyatlar düşer"
    
Yıldız, canlı hayvan ithalatında da Avrupa ülkeleri gibi hayvanların ucuz olduğu yerlerden yapılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti.
   
''Avrupa ülkelerinden canlı hayvan ithalatı yapılırsa et fiyatları düşer. ABD gibi hayvanın pahalı olduğu ülkelerden gelirse fiyatta ciddi düşüş olacağını sanmıyorum. Ucuz hayvanların ülkeye gelmesi ile birlikte 24 liraya kadar ulaşan bir kilogram kıymanın fiyatı 15 liraya kadar geriler.''


 

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