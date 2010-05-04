Her yıl 9 milyon çocuk ilaçsızlıktan ölüyor

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Çocuklara yönelik çok sayıda ilaca, dünyanın gelir düzeyi düşük bazı bölgelerinde hala ulaşılamadığına dikkat çekilen raporda, akut solunum yolları enfeksiyonları, zatürre, ishal ve sıtma gibi hastalıkların, belirtilen 9 milyon çocuğun en az yarısının ölümünden sorumlu olduğu belirtildi.



DSÖ'nün İlaçlar ve İlaç Politikaları Bölümü yöneticisi Hans Hogerzeil, uzun çalışmalar sonunda çocuklar için hayati önem taşıyan 240 ilaçtan oluşan bir liste hazırladıklarını ifade ederek, sağlık kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve uluslararası yardım derneklerine, bu ilaçların temin edilmesi çağrısı yaptı.



Hogerzeil, özellikle Afrika ve Asya'da, çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılabilecek, çocuklar için hazırlanmış ilaçların temin edilemediğine işaret ederek, yenidoğanların ve küçük çocukların bazı hastalıklarda yetişkinler için hazırlanmış ilaçları kullanmalarının mümkün olmadığını hatırlattı.

AA