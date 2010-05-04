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Dünya

Her yıl 9 milyon çocuk ilaçsızlıktan ölüyor

BM Çocuk Fonu ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından ortak yayımlanan raporda, dünya genelinde her yıl yaklaşık 9 milyon çocuğun, tedavi edilebilir hastalıklardan ilaç

04 Mayıs 2010 03:00

T24- Dünya Sağlık Örgütü'nün Cenevre'deki merkezinden yayınlanan, UNICEF ve DSÖ'nün internet sitelerinde yer alan rapora göre, önlenebilir ve temel nitelikte bazı ilaçlarla kolayca tedavi edilebilir hastalıklar, ilaçlara ulaşamayan 9 milyon çocuğun hayatını kaybetmesine yol açıyor.


Çocuklara yönelik çok sayıda ilaca, dünyanın gelir düzeyi düşük bazı bölgelerinde hala ulaşılamadığına dikkat çekilen raporda, akut solunum yolları enfeksiyonları, zatürre, ishal ve sıtma gibi hastalıkların, belirtilen 9 milyon çocuğun en az yarısının ölümünden sorumlu olduğu belirtildi.


DSÖ'nün İlaçlar ve İlaç Politikaları Bölümü yöneticisi Hans Hogerzeil, uzun çalışmalar sonunda çocuklar için hayati önem taşıyan 240 ilaçtan oluşan bir liste hazırladıklarını ifade ederek, sağlık kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve uluslararası yardım derneklerine, bu ilaçların temin edilmesi çağrısı yaptı.


Hogerzeil, özellikle Afrika ve Asya'da, çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılabilecek, çocuklar için hazırlanmış ilaçların temin edilemediğine işaret ederek, yenidoğanların ve küçük çocukların bazı hastalıklarda yetişkinler için hazırlanmış ilaçları kullanmalarının mümkün olmadığını hatırlattı.
AA

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