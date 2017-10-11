Her yıl 7,5 milyon kız çocuğu evlendiriliyor

Çocuklara yardım örgütü Save the Children, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü vesilesi ile kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesine yönelik küresel çapta yapılan bir araştırmayı Berlin'de kamuoyuna tanıttı. Araştırma çocuk yaştaki evliliklere ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Buna göre küresel çapta her yıl 7 milyon 500 bin kız çocuğu, yasadışı biçimde erken yaşta evlendiriliyor.

Araştırma bu durumla özellikle Orta ve Batı Afrika ülkelerinde karşılaşıldığına dikkat çekiyor. Araştırmaya göre, bu ülkelerde her yıl yaklaşık 1 milyon 700 bin kız çocuğu yasadışı biçimde erken yaşlarda evlendiriliyor.

Araştırmayı kamuyona tanıtan Save the Children örgütünün Almanya Başkanı Susanne Krüger, "Erken yaşta evlendirilen birçok kız çocuğu şiddet ve istismara maruz kalıyor" dedi. Krüger ayrıca bu kız çocuklarının eğitim ve kendini geliştirme haklarının bu şekilde ellerinden alındığına vurgu yaptı. Krüger "Çocuk yaşta evlilikler olduğu sürece, kız çocukları hiçbir zaman erkek çocukları ile aynı şanslara sahip olamayacaklar" diye konuştu.

Araştırma bazı ülkelerde, kız çocuklarının erken yaşlarda evlendirilmesinin önüne geçmek amacıyla çeşitli yasal düzenlemelerle ilerleme kaydedildiğini de gösteriyor. Buna göre 2015 - 2017 yılları arasında 9 ülkede evlenme yaşı yükseltildi ya da istisnai durumlar yasalardan çıkarıldı. Ancak Save the Children örgütünün Almanya sorumlusu Krüger’e göre bu sorunla mücadelede "sadece yasalar" yeterli değil. Çünkü Krüger birçok ülkenin yasaları düzenli bir biçimde hayata geçirmemesinin büyük bir sorun olduğuna dikkat çekiyor. Krüger en erken evlenme yaşının 18’e çıkarılmasını ve tüm istisnai düzenlemelerin de kaldırılmasını talep ediyor.

KNA, BD/BÖ

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