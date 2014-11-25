Her yıl 2 bin ÖSO üyesi Kırşehir'de eğitilecek

Türkiye ile ABD, Suriyeli muhaliflerin eğitilip donatılması konusunda anlaşmaya vardı. Dışişleri kaynakları, yılda 2 bin ÖSO askerinin Kırşehir'de eğitileceği, donatımın ise ABD tarafından karşılanacağını açıkladı.



radikal.com.tr'nin haberine göre, Dışişleri Bakanlığı kaynakları, şu ana kadar 230 Peşmerge’nin eğitildiğini açıkladı.



Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) eğitimi konusunda ABD ile görüşmelerin tamamlandığını belirten Dışişleri kaynakları, “İşin donat kısmını ABD üstleniyor, eğitim ise Kırşehir’de yapılacak. Eğitilecek isimleri ÖSO belirleyecek.



Türkiye’deki üsler konusundaysa ABD ile görüşmeler sürüyor” bilgisini verdi.