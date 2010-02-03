'Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var'

T24 - TMSF'nin başına geçen Gül, yaptığı ilk açıklamada yönetim üslubunun farklı olacağını söyledi.





Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) yeni Başkanı 6 yıldır kurumda ikinci başkan ve Fon Kurulu üyesi olarak görev yapan Şakir Ercan Gül oldu. Kurul'un diğer üyeleri ise; Mukim Öztekin, Abdullah Demiröz ve Nevzat Mazı oldu. Yeni Başkan Gül devlette devamlılığın esas olduğunu belirterek Fon'un görevlerini eskiden olduğu gibi yerine getireceğini belirtirken farklı olacağının sinyalini "Her yöneticinin bir yoğurt yiyişi vardır" diyerek verdi.



TMSF'ye ilk ataması 2004 yılında kurucu üye olarak yapılan ardından 2006 yılında Fon Kurulu üyeliğine atanan Gül'ün kurul üyeliği normalde 2012 yılında sona erecek.





Üyeliğinin kalan süresi için



Atama kararında da üyeliğinin kalan süresi için görev yapmak üzere denilmesi Gül'ün iki yıllığına göreve getirildiğini ortaya koysa da bazı hukukçular, kurul üyeliği ve başkanlığı için atamaların ayrı değerlendirilmesi gerektiğinden yola çıkarak yeni Başkan Gül'ün 6 yıllığına atandığını belirtiyor.



Gül'ün görev süresi 2012 Mart ayında tamamlanacak diğer üyeler 6 yıl kurul üyeliği yapacak. TMSF eski başkanı Ahmet Ertürk'ün görevi 29 Ocak'ta sona ermişti. Ahmet Ertürk'ün yanı sıra kurul üyeleri Yüksel Görgeç ve Ahmet Ragıp Çelebi'nin de görev süreleri doldu. Atama kararı, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Kararda, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu İkinci Başkanı Şakir Ercan Gül'ün üyeliğinin kalan süresi için görev yapmak üzere Fon Kurulu Başkanı olarak görevlendirildiğini bildirildi.



1967 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Gül, 1984 yılında Rize Lisesi'nden, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Memuriyete Halk Bankası Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Gül, 1993 yılında Maliye Müfettişi oldu. 2004 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İkinci Başkanlığı görevine getirilen Gül evli ve bir çocuk babası.



Ertürk, 2004 yılı başında BDDK'dan ayrılarak özerk bir yapı haline getirilen TMSF'nin başına getirilmişti. TMSF Başkanlığı'nı 6 yıldır sürdüren Ahmet Ertürk'ün görev süresi 31 Ocak'ta dolmuştu. Başkanlık için TMSF İkinci Başkanı Şakir Ercan Gül, BDDK İkinci Başkanı Ahmet Şirin, SPK İkinci Başkanı Abdülkerim Emek, TMSF Kurul Üyesi Yüksel Görgeç'in isimleri geçmişti.



TMSF Eski Başkanı Ertürk, görevde kaldığı 6 sene boyunca TMSF'ye devredilen batık bankaların borçlarının tahsilatına yönelik aldığı kararlar ve bazı şirketlere el konulması gibi konular nedeniyle gündemden düşmemişti.









