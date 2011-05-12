'Her YGS kitapçığından 58.5 net çıkar'

T24 - İddiaların henüz taze olduğu günlerde NTV yayınına katılarak ‘şifre’yi çözen Doç. Melek Diker Yücel, son gelişmeleri ve LYS’yi yine NTV’de değerlendirdi.Başbakan’ın 'şifre yok' yönündeki açıklamaları için, "Yanlış bilgi verilmiş galiba Başbakan’a. Danışmanları da biliyorlar sanıyorum şifre olduğunu" diyen Yücel, LYS’de benzer bir şifre kullanılmasının zor olduğunu ancak asıl sorunun adaya özgü kitapçıktan kaynaklandığını ve ikinci sınavda bundan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.



Yücel’den, savcılığın takipsizlik kararındaki şifre ile elde edilen net sayısına da itiraz geldi: "Şu anda herhangi bir adayın kitapçığı önüme gelsin, soruları okumadan 58.5 net puanı alabileceğimi Başbakan’ın danışmanlarına göstermek istiyorum."



Nisan ayında Canlı Ana Haber’de YGS’deki şifreyi çözen ODTÜ Öğretim Üyesi Melek Diker Yücel, son gelişmeler üzerine bir kez daha Can Dündar’ın konuğu oldu.



Yücel’den, Başbakan’ın ‘şifre yok’ yönündeki açıklamalarıylqa savcılığın takipsizlik kararındaki bazı noktalara itiraz geldi. Asıl sorunun adaya özgü kitapçıktan kaynaklandığını söyleyen Yücel, yaptığı araştırmalar sonunda bu uygulamanın belirtildiğinin aksine dünyanın hiçbir yerinde olmadığını gördüğünü söyledi.



Yücel’in açıklamalarından satır başları şöyle:



"Adaya özgü kitapçık uygulaması bütün sorunların kaynağı ve bundan kesinlikle vazgeçilmeli. Bu uygulama sadece şifrelemeyi değil başka sorunları da üretiyor...





'DÜNYADA TEKİZ'



Ayrıca, belirtildiğinin aksine, araştırmalarım sonunda gördüm ki dünyanın hiçbir yerinde bu uygulanmıyor. Bana bu uygulamayla ilgili birkaç kaynak gösterildi ve aslında hiçbir ilgisi olmadığını gördüm. Sadece iki değişik soru kitapçığı üzerinde çalışılmış ve bununla ilgili de 'haksızlık olur mu?' araştırmaları yapılmış... Bu konuda dünyada tekiz ve hiç adil değil.





KİMİN FİKRİYDİ?



Bu uygulamanın getirdiği haksızlık net şekilde anlatıldı ve bu kimin fikriydi, bu yanlış tekniği kaç kişi doğru buldu merak ediyorum. Ayrıca ikinci sınav da tekrar uygulanmasını kabullenmek istemiyorum.





2010 MEZUNU MÜHENDİS



Sonuçlara itiraz eden mağdurlar puanı düşük olanlar, peki ya yanlışlıkla yüksek puan alanlar; onlardan haber yok. Ya yüksek puan alanlar!



Savcılık raporunda önemli tespitler var... Adaya özgü soru kitapçığında algoritmanın Meteksan’a yaptırıldığı ve bunun yeni mezun bilgisayar mühendisine yaptırıldığı gibi.. Ben hep beceriksizlik diyorum ve bunun nereden kaynaklandığı bu raporda var.





SAVCILIĞIN EKSİĞİ



Sanıyorum savcılık şifrenin sızdırılıp sızdırılmadığına suç örgütü boyutuyla baktı. Kendi açısından önemli tespitlerde de bulunmuş. Bilirkişilere bağlı eksik yapılan şey ise, şifrenin, medya kitapçığı ile aday kitapçıklarındaki uygulamasının farklı olduğu görüşü ve bu doğru değil. Kitapçıklar arasında hiçbir fark yok. Bilirkişi iyi fark edemedi diye düşünüyorum... Evet şifre tarif edildi ama başka yollar da vardı...





'BANA HERHANGİ BİR KİTAPÇIK VERİN...'



Savcılığa söylenen, şifre ile alınması muhtemel puan yanlış. Doğrusu ise, 35 metematik sorusunun 31’i, bu incelemede bakılmayan 13 Sosyal Bilgiler sorusunun tamamı, 15 Fen sorusunun 12’si ve Türkçe’den de en az 18 sorudan 12’si şifre ile doğru çözülüyor. Topladığınızda 58.5 yapıyor. Savcılık ise bu rakamı 15.25 olarak vermiş. Şu anda herhangi bir adayın kitapçığı önüme gelsin, soruları okumadan 58.5 net puanı alabileceğimi Başbakan’ın danışmanlarına göstermek istiyorum.



Şu an akadar yetkililerden bana bir şey gelmedi ve üzülüyorum. Taraf değiliz ve söz konusu olan çocuklarımız. LYS’de adaya özgü kitapçıktan vazgeçilmezse, Meclis önünde belki de sesimiz duyurmak gerekecek..."





