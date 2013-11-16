Başbakan'ın kadın ve erkek öğrencilerin aynı evde kalmasıyla ilgili yaptığı açıklamalar, Kadıköy’de protesto edildi.

Kadıköy İskele Meydanında yaklaşık 150 kişilik grup Başbakanın kız ve erkek öğrencilerin aynı evde kalması ile ilgili sözlerini protesto etmek için toplandı. "Her Yer Kızlı Her Yer Erkekli" yazılı pankart açan grup "Bu daha başlangıç mücadeleye devam", "Kızlı erkekli direniyoruz" şeklinde sloganlar attı. Grup daha sonra açılan döviz ve pankartlarla birlikte Altıyol Meydana doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşe CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'de katıldı. Yürüyerek Boğa heykelinin yanına gelen grup yanlarında getirdikleri inek maketini boğa heykelinin yanına bıraktı.

Grup adına yapılan açıklamada "Başbakan 10 gün önce evlerimizde kızlı erkekli kalmıyoruz diye açıklama yaptı.Ancak biz her yerde kızlı her yerde erkekli diyoruz. Bu boğanın yanında da inek duracak.Bizim boğamız da yalnız kalmayacak. Artık burası Boğa Meydanı değil, kızlı erkli meydandır" dedi.