'Her yelekli polis değil'

Avcılar'da sahte polis terörü

İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, "Her üzerinde polis yeleği olan, arabasında mavi ışığı olan polis değildir. Bunlara dikkat etmek lazım" dedi.Cerrah, MOBESE projelerinden biri olan "Mobil Araç Sorgu Sistemi"ne cihaz ve eğitim sınıfı sağlayan Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Halit Narin’e teşekkür plaketi verilmesinin ardından basın mensuplarının çeşitli konulardaki sorularını cevaplandırdı.Avcılar’da polis yeleği ile geldikleri restorandan sürükleyerek kaçırdıkları kadına tecavüz ettikleri öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına ilişkin bir soru üzerine Cerrah, yaşanan olayın tasvip edilemeyeceğinibildirdi. Sivil polislerle ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar olduğuna işaret eden Cerrah, "Her üzerinde polis yeleği, her arabasında mavi ışık olan polis değildir. Bunlara dikkat etmek gerek. Polislerimizin kimlik kartları vardır.Sivil olarak ya da polis yeleği giyen, ’ben polisim’ diyen kişilerden vatandaşlarımızın kimliklerini sormaları gerekiyor" şeklinde konuştu. Zanlıların, kaçırılan mağdurun şikayeti üzerine yakalandıklarını anımsatan Cerrah, şunları kaydetti:"Kalabalık bir eğlence merkezinde bir bayan, polis yeleği giyen 2 kişi tarafından kaçırılıyor. Kimse bunlara ’sen kimsin’, ’kimliğini görebilir miyim’, ’nereye götürüyorsunuz’ diye sormuyor. Ardından orada bulunan kimse ’155 Polis İmdat’ı arayarak ’böyle bir olay oldu. Polisleriniz bunu yaptı’ demiyor. Şikayette bulunmuyor. Şikayette bulunmak gerek. Bunları yapan polis dahi olsa biz peşine düşeriz. Adli, idari işlem yaparız."Cerrah, böyle bir olaya tanık olan vatandaşların mutlaka ihbarda bulunmaları gerektiğini vurgulayarak, "Gerekli hassasiyet gösterilmeli. Vatandaşlarımızdan istirham ediyorum. Bize haber versinler. Her ’polisim’ diyen sivil kişiye, polis yeleği giyen kişiye inanmasınlar. Kimliğini sorsunlar. Yine emin olamıyorlarsa 155’e ihbarda bulunsunlar" diye konuştu. Celalettin Cerrah, bir soru üzerine, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı girişinde dün meydana gelen patlamayla ilgili çalışmaların sürdüğünü de ifade ederek, "İnşallah diğerleri gibi yakalayıp karşınıza çıkaracağız. Olay, internet üzerinden üstlenilmiş olabilir. Şahısları yakalamadan size bir şey diyemem" dedi.