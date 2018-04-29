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BBC Türkçe

Her yedi kişiden birinde görülen migrende 'antikor' tedavisi

İngiltere'de klinik deneyler, migrene karşı geliştirilen yeni bir tedavi yöntemin hem nöbetlerin sayısını hem de ağrıların şiddetini azalttığını ortaya koydu. Bu tedaviyle, antikorlarla beyindeki kimyasalların aktivitesi değiştiriliyor. Dünya genelinde he

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'de klinik deneyler, migrene karşı geliştirilen yeni bir tedavi yöntemin hem nöbetlerin sayısını hem de ağrıların şiddetini azalttığını ortaya koydu.

Londra'daki King's College Hospital'da geliştirilen yöntemin denendiği bir araştırmada, migren hastalarının yaklaşık yüzde 50'si aylık migren nöbetlerinin yarı yarıya azaldığını söyledi.

Bu tedaviyle, antikorlarla beyindeki kimyasalların aktivitesi değiştiriliyor.

Uzmanlar tedavinin uzun vadeli etkilerini görmek için yeni klinik deneyler yapılması gerektiğini belirtiyor.

Araştırmaya göre, beyindeki kalsitonin gen ilişkili peptid (CGRP) adlı bir kimyasal, migrende hem ağrı hem de ışığa hassasiyette rol oynuyor.

Dört büyük ilaç şirketi, CGRP'yi nötralize edecek antikorlar geliştiriyor. Bu antikorlardan bazıları CGRP'ye yapışırken bazıları bununla etkileşime geçen beyin hücrelerini bloke ediyor.

Bu antikorlarla ilgili klinik deneylerde elde edilen bulgular, tıp dergisi New England Journal'de yayımlandı.

Novartis'in geliştirdiği "erenumab" adlı bir antikor epizodik migreni olan 955 hasta üzerinde denendi. Başlangıçta hastaların bir ayda ortalama sekiz ağrılı günü vardı.

Antikor iğnesi yapılan hastaların yüzde 50'sinde ağrılı günlerin sayısı yarı yarıya azaldı.

Teva tarafından geliştirilen 'fremanezumab' adlı bir antikor is 1130 hasta üzerinde denendi.

Bu hastalardan yüzde 41'inde ağrılı günlerin sayısı yarı yarıya azaldı.

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