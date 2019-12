'Her türlü kararı almaya yetkimiz var'

T24 - Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin "Süper Kupa neden ertelendi?" sorusuna karşı yaptığı yazılı açıklamada ilgili maddeleri tek tek belirterek cevap verdi. Fedrasyon, "Süper Kupa'nın ertelenmesine karar verilmesinde art niyet aranması, kulüplerimizin göstermesi gereken hassasiyete yakışmamaktadır" dedi. Yetkililerin yaptığı yazılı açıklamada, TFF'nin her türlü bilgi ve belgeyi isteme hakkı olduğu, gerkirse de müsabakaları erteleyebileceği ifadelerine değinildi.





Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin dün yaptığı "Süper Kupa maçını neden ertelediniz?" şeklindeki açıklamasına yanıt verdi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye futbolu, tarihi öneme haiz ve çok zor bir süreçten geçmektedir. Herkesin hukuk kurallarına uymasını ve açıklamalarını yargı sürecini yönlendirmeyecek şekilde, son derece özenle ve dikkatle yapmasını bekliyoruz. Her yönüyle çok boyutlu, yan etkileri itibariyle çok önemli sonuçlar yaratabilecek bir süreç TFF tarafından yönetilmektedir. Yasalar çerçevesinde ve uluslararası normlara paralel olarak Türk futbol ailesine en az zarar verecek şekilde yürütülmektedir.



En adil kararı vermek için ince elenip sık dokunulan bu süreçte, futbola ve tuttukları takımlara gönül veren futbolseverlerin endişelerini ve heyecanlarını anlıyoruz. Ancak gelecekle ilgili duyulan bu heyecan, ülke futbolumuzun uluslararası alandaki itibarını kökten sarsacak hamlelere yol açmamalıdır. Dün akşam, Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk arasındaki dostluk maçının seyirci olayları nedeniyle yarıda kalması, basın mensuplarının stad dışına çıkarılmaya zorlanması bu güzel oyunu seven hiç kimsenin kabul edebileceği bir şey değildir. Gerekçesi ne olursa olsun, müsabaka sırasında sahaya inen o kişiler; takımlarına, futbolumuza ve de ülkemize en büyük darbeyi vurduklarını anlamalıdırlar.





'Futbol dışı davranışlar titizlikle cezalandırılacaktır'



''Bu sebeple, Edirne'den Ardahan'a tüm taraftar ve futbolseverlerden, kulüp yöneticilerinden, teknik direktör ile antrenörlerden, ulusal ve yerel basından, kulüp yayın organlarından ve de futbolculardan özellikle bu süreçte çok daha sağduyulu ve sakin davranmalarını rica ediyoruz. Bir anlık öfke ile yapılacak hareketler, hem kişiler hem de kurumlar nezdinde telafisi mümkün olamayan ağır sonuçlara yol açabilecektir. Futbol dışı bu davranışlar karşısında Futbol Disiplin Talimatı'nın ilgili hükümlerinin de titizlikle işletileceğini hatırlatmak isteriz.

Hukuki sürecin işlediği bir dönemde, bu süreci etkileyebilecek her türlü baskı ve beyan etik dışı olduğu gibi hukuken de suçtur. Maalesef daha önce bazı kulüplerimizin de yaptığı ve 21 Temmuz tarihinde Fenerbahçe gibi Türk futbolunun en köklü kurumlarından birisinden gelen, kamuoyunu ve hukuki süreci etkilemeye yönelik açıklama federasyonumuzda derin bir hayal kırıklığı yaratmıştır.''





'Kulüpler hukuki süreci etkilemeye çalışmamalı'



Açıkça ifade etmek isteriz ki; hukuka aykırı her tutum, yasalar çerçevesinde değerlendirilecek ve kurumumuz gerekli yasal önlemleri alacaktır. Bu dönemde hiçbir kulübün ya da kurumun hukuki süreci etkileyecek davranışlarına müsamaha göstermeyeceğimizi, bu yaklaşımımızın topluma ve Türk sporuna karşı üstlenmek durumunda olduğumuz sorumluluklardan kaynaklandığını vurgularız.



Karşı karşıya bulunduğumuz mesele ceza yargılamasının konusudur ve atılan her adım federasyonumuz bünyesindeki 50'ye yakın hukukçu ile birlikte değerlendirilmektedir.





'Her türlü kararı almaya yetkimiz var'



TFF, Türk futbolunu yöneten ve bu yetkisini hukuktan alan bir kurumdur. 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 3. maddesi uyarınca, TFF Türkiye'de futbolla ilgili her türlü kararı almaya yetkili ve görevlidir.



Türk futbolu ivme kazanırken ve Spor Toto Süper Lig, Avrupa'nın en iyi ve değerli liglerinden bir tanesi olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, 88 yıllık şanlı futbol tarihimizin en vahim şike iddialarının gündeme geldiğini, kimsenin göz ardı etmemesi gerekmektedir.



TFF Süper Kupa Finali'ni oynayacak takımlardan birinin Türkiye Kupasını iade kararı aldığı bir ortamda, bu finalin ertelenmesinin ne kadar yerinde olduğu aşikardır.



Söz konusu kararın hukuka aykırı olduğunu düşünen kulüplerin, kararın iptali için Tahkim Kurulu'na başvurmayarak basın yoluyla gündem oluşturması da hukuki olmadığı gibi iyi niyet kuralları ile de bağdaşmamaktadır. TFF Statüsü'nün 35. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine göre TFF Yönetim Kurulu'nun yetkilerinden birisi de müsabakaların ertelenmesidir.



Futbol Müsabaka Talimatı'nın "Müsabakaların gün ve saatinin belirlenmesi" kenar başlıklı 11. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde "açıkça oynanacak her türlü müsabakanın gününü, saatini belirlemek ve ilan etmek TFF'nin yetkisinde olup"; aynı maddenin (d) bendinde "TFF'nin gerek gördüğü takdirde daha önce oynanacağını ilan ettiği müsabakaları ileri bir tarihe erteleyebileceğinin" düzenlendiği, yine aynı Talimatın 18. maddesinin 2. fıkrasının "zorlayıcı sebeplerle müsabakaların ileri bir tarihe erteleyebileceğinin" düzenlendiği,

19. maddenin 1. fıkrasında da "ertelenen müsabakaları uygun gördüğü bir tarihte oynanmasına karar verebileceğini" düzenlendiği dikkate alındığında;



Süper Kupa müsabakasının ertelenmesine ilişkin TFF Yönetim Kurulu kararının, hukuk kuralları çerçevesinde alındığı açıkça ortaya çıkacaktır.



Adli makamlar nezdinde yürüyen şike soruşturması kapsamındaki bilgi ve belgelerin talep edilmesi, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun her türlü futbol faaliyetlerini milli ve milletlerarası kurallara göre yürütmek, teşkilatlandırmak, geliştirmek gayesiyle kurulduğunu" ve 3. maddesinde "şiddet, şike ve teşvik primi ile mücadele etmekle görevli olduğunu" belirten 5894 Sayılı Kanunun açık emri delaletiyle;





'Gerekli mercilerden bilgi ve belge isteme hakkımız var'



Etik Kurulu Talimat'ının İNCELEME, RAPOR ve İTİRAZ kenar başlıklı 7. maddesinin 2. fıkrasındaki; "Kurul, kendisine intikal ettirilen müsabakalarla ilgili olarak her türlü resmi ya da özel kuruluş, kurum veya kişilerden ve adli mercilerden bilgi ve belge isteyebilir" hükmü çerçevesinde gerçekleşmiştir.



Bu zorlu süreçte sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe kulübünü ve diğer kulüplerimizi en iyi anlayan kurum Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Ancak hatırlatmak isteriz ki, Fenerbahçe Spor Kulübü aynı süreçte TFF'ye; gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür etmiş ve 11 Temmuz'daki Kulüpler Birliği'nde de Futbol Federasyonu'nun alacağı kararlara tam destek vereceğini beyan etmiştir.



Bununla birlikte, Süper Kupa Finali'nin 31 Temmuz'da oynanmayacak olması, UEFA müsabakalarını ve hangi tarihte başlarsa başlasın Spor Toto Süper Lig takvimini kesinlikle etkilemeyecektir. Bu basit gerçek dikkate alındığında, yaşanan süreç içerisinde Süper Kupa'nın ertelenmesine karar verilmesinde art niyet aranması, kulüplerimizin göstermesi gereken hassasiyete yakışmamaktadır."