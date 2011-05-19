'Her tecavüz ciddi değildir' diyen bakana istifa çağrısı

T24- İngiltere Adalet Bakanı Kenneth Clarke'ın "bazı tecavüzler daha az ciddidir" sözleri üzerine istifa etmesi istendi.

İngiltere gazeteleri bu sabah İngiltere Adalet Bakanı Kenneth Clarke'ın bir radyo yayınında tecavüz konusunda kullandığı ifadeler nedeniyle istifa çağrılarıyla karşı karşıya kalmasına geniş yer ayırıyor.

Olay dün sabah Clarke'ın BBC radyo 5'te tecavüzcüler dahil, suçlu olduğunu kabul edenlerin hapis cezalarını yarı yarıya düşürmeye yönelik önerileri anlattığı sırada yaşandı.

Independent gazetesi, mülakatın en can alıcı yerlerinden birini manşetine taşıyor:

"Radyo sunucusu: Tecavüz, tecavüzdür. İngiltere Adalet Bakanı: Hayır, değildir.

"Adalet Bakanı, kimi tecavüzlerin diğerlerinden daha az ciddi olduğunu söylediği için özür dilemek zorunda kaldı.

Independent, kabinenin en deneyimli bakanlarından biri diye andığı Clarke'ın, dün akşam işini kaybetmediğini, ama kullandığı ifadenin yol açtığı infialin, Adalet Bakanlığı'ndan başka bir yere kaydırılmasıyla sonuçlanabileceğini yazıyor. Daily Telegraph gazetesi de bakanın "yanlış kelime seçimi" yaptığını itiraf ettiğini, ama başta özür dilemesi yolundaki çağrılara gülüp geçtiğini yazıyor.

Zira Clarke, daha sonra katıldığı bir televizyon programında da kendisini eleştirenleri "tecavüz" konusuna sadece "manşetlere biraz seks heyecanı katmak için odaklanmakla" suçlamıştı.

Guardian gazetesi, Clarke'ın Başbakan David Cameron'ı öfkelendirdiğini yazıyor ve bir sonraki kabinede yer almasının pek olası görünmediğini aktarıyor. Guardian'ın hükümet kaynaklarından edindiği bilgiye göre Clarke'ın planları, bir alt komite tarafından tekrar gözden geçirilecek.