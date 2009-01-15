Her taraf silah ve bomba kaynıyor!

Ankara'da bir köprü altında 20'ye yakın el bombası, Aksaray'da Ergenekon apartmanının önünde poşet içerisinde el bombası ve mermi bulundu. Büyükçekmece'de ise yol kenarına atılan bir poşette, 15 adet G-3 piyade tüfeği mermisi, 1 uçaksavar mermisi ile boş mermi kovanları bulundu. Konya'da da 600 adet mermi bulundu.



Ergenekon Apartmanı önünde bomba



Aksaray'da polis ihbar üzerine geceyarısı gittikleri Ergenekon Apartmanı önünde, poşet içerisinde el bombası ve mermi buldu.



Olay, saat 01.00 sıralarında Ereğlikadın Mahallesi Küçükkergi Caddesi 8 numaralı Ergenekon Apartmanı önünde meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine Ergenekon Apartmanı önüne gelen Aksaray Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, bir poşet içerisindeki el bombası ve mermileri gördü. Bomba uzmanının incelemesinin ardından poşet, içerisindeki bomba ve mermilerle birlikte TEM Şubesi’ne götürüldü. Poşette 3 el bombası, 1 sis bombası, 15 G-3 piyade tüfeği mermisi olduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürü Halis Böğrücü, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, ele geçirilen mühimmatın incelendiğini söyledi.



Büyükçekmece'de de mühimmat bulundu



Büyükçekmece'de yol kenarına atılan bir poşette, 15 adet G-3 piyade tüfeği mermisi, 1 uçaksavar mermisi ile boş mermi kovanları bulundu.



Büyükçekmece Mezarlığı karşısındaki E-5 Karayolu kenarında temizlik yapan işçiler, bir poşet fark etti. Poşetin içini açtıklarında mermi ve boş kovanlarla karşılaşan işçiler durumu polise bildirdi.

Gelen polislerce incelenen poşette, 15 adet G-3 piyade tüfeği mermisi, 1 adet uçaksavar mermisi ile 4 adet G-3 piyade tüfeğine ait boş kovan bulundu.



Söz konusu mühimmata el koyan polis, başka bir suç unsuru olup olmadığı konusunda bir süre çevrede araştırma yaptı. Araştırma sonucu başka suç unsuruna rastlamayan ekipler, bölgeden ayrıldı.

Yetkililer, söz konusu mühimmatı yol kenarına atarak kaçan kişi ya da kişilere ilişkin başlatılan çalışmanın sürdüğünü kaydetti.



Ankara'da 13 el bombası



Pursaklar yakınında Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, yol kenarına poşet içerisinde bırakılmış 13 adet el bombası bulundu.



Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, havaalanına giden çevre yolu Altındağ girişi üzerinde TOKİ Blokları yakınında bir poşet içerisinde mühimmat bulunduğu ihbarını alan Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu poşetin içerisinde bulunan 13 el bombasını Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. El bombaları incelenmek üzere kriminal polis laboratuvarına gönderilecek.



Konya'da 600 mermi



Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Tavşançalı beldesi yakınlarında da, bir poşet içinde 600 adet mermi bulundu.

Kulu-Konya kara yolu 20. kilometrede Tavşançalı beldesi yakınlarında bir vatandaş tarafından yol kenarında poşet içinde 9 milimetre çapında 600 adet tabanca mermisi bulundu.

Vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine gelen jandarma ekipleri, inceleme yaparak, 600 adet mermiye el koydu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

