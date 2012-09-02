Her tabutun üzerine Türk Bayrağı sarılamayacak

İçişleri Bakanlığı hazırladığı genelgeyle turistik otellerin önündeki bayrak direklerine çeki düzen verilmesini istedi. Yırtık, delik, sökük, solgun ve yamalı bayraklar artık kullanılmayacak. Ayrıca her tabutun üstüne bayrak sarılmayacak, bayraksız makam odası da kalmayacak.



İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Türk bayrağının kullanımıyla ilgili bir genelge hazırladı.

Genelge, 81 il valiliğinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm bürokrasiye gönderildi.

Milliyet gazetesinin haberine göre; Türk bayrağı konusunda İçişleri Bakanlığı’nca 1984-2006 arasında değişik dönemlerde yayımlanan 8 genelgeyi yürürlükten kaldıran Şahin’in genelgesinde İçişleri Bakanlığı’na Türk bayrağının bazı kamu kurum ve kuruluşları ile özel iş yerlerine ait binalara veya anıtlara kirli, yırtık, delik, sökük, yamalı, solgun veya buruşuk olarak asıldığı, Türk bayrağının, layık olduğu manevi değer saygı, özen ve önemi ile bağdaşmayan uygulamalar yaşandığı yönünde başvurular yapıldığı belirtildi.

Genelgede, “Türk Bayrağı Tüzüğü’nün 25. maddesindeki yıkık, terkedilmiş, yapımı tamamlanmamış binalara, mutfak, tavla ve benzeri yerlere çamur ve çöp dubası ile binek taşıtları dışındaki kara taşıtlarına bayrak çekilemez ve konulamaz” hükmüne yer verildi.

Genelgede; tüzüğün 18. maddesindeki hükme göre, bayrak bulunması gereken makam odalarına Türk bayrağının temin edilip konulması talimatı da verildi.

Genelgede, bazı cenaze törenlerinde tabutlara bayrak örtülmesinde mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığı belirtildi. Bayrak tüzüğünün 21. maddesinde yer alan kişilerin dışında tabutlara bayrak örtülmesinin ilgili birimlerce önlenmesi talimatı verilen genelgede, talimata uyulmaması halinde Türk Bayrağı Kanunu’nun 8/2. maddesi gereğince yasal işlem yapılacağı bildirildi.



Her tabuta bayrak asılmayacak



Yürürlükteki tüzüğün 21. maddesine göre, tabutuna barak sarılacak kişiler şöyle:

“Milletvekilleri ve milletvekilliği yapmış olanlar, Temsilciler Meclisi, Danışma Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu üyeliği yapmış olanlar, Milli Birlik Komitesi üyeliği yapmış olanlar, gaziler, yüksek yargı organları üyeleri ve emeklileri, Sayıştay üyeleri ve emeklileri, hâkim ve savcılarla emeklileri, yüksek öğretim kurumları öğretim üyeleri ve emeklileri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Kurul üyeleriyle bu görevi yapmış olanlar, devlet sanatçıları, devlet madalyası sahipleri, Kızılay, Türk Hava Kurumu genel başkanları ve bu görevi yapmış olanlar, emniyet mensupları ve emeklileri, Dünya, Olimpiyat ve Avrupa şampiyonluğu kazanmış olmaları dolayısıyla 2913 sayılı Kanun’a göre aylık bağlanmış sporcular, resmi okul müdürleri, basın şeref kartı sahipleri, işçi ve işveren sendikaları konfederasyon başkanları ve bu görevi yapmış olanlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının en üst kuruluşunun başkanları ve bu görevi yapmış olanlar, bilimsel, sanatsal, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda üstün hizmet verdiği mülki amirlerince kabul edilen diğer Türk vatandaşları.”



En yüksekte olacak



Türk bayrağının yabancı ülke bayraklarından büyük olmaması, Türk bayrağının en başta ve diğer ülke bayraklarından daha yüksek göndere çekilmesi gerektiği belirtilen genelgede, yasal düzenlemeye uyulmasının sağlanması ve yapılan denetimlerde bu konunun göz önünde bulundurulması istendi.