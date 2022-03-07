Yeni Akit yazarından AKP’ye: Gıda, enerji ve petrol fiyatlarının artışları durdurulmadan seçime gidilirse sonuçları ağır olur

Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, bugünkü yazısında her şeyin fiyatının yükseldiğini vatandaşın “bugün aldığımız bir eşyayı yarın aynı fiyata alamıyoruz” dediğini, muhalefet ve medyasının, bu durumun faturasını iktidara yıkmak istediğini yazdı.

Petrol, doğalgaz ve elektrik fiyatların yapılan zammın vatandaşın satın alma gücümüzü zayıflattığını belirten Şanlıdağ, iktidara şöyle seslendi: “Fırsatçı, karaborsacı ve stokçular da boş durmuyor. Devletin bunlara karşı yaptırım gücünü kullanması ve şu serbest piyasa ekonomisinden bir süreliğine vazgeçmesi gerekiyor. Tedarik zincirlerindeki sorunlar çözülünceye ve küresel kriz sonlanıncaya kadar fırsatçıların tepesinde denetleyici olmazsan, onlar bu milletin ekmeğini küçültmeye devam edeceklerdir. Sadece doları baskılamak yetmiyor. Gıda, enerji ve petrol fiyatlarının artışları durdurulmadan seçime gidilirse, sokaktaki vatandaşın burnundan solumasının sonuçları ağır olur.”

Şanlıdağ, “Petroldeki fiyat artışını dahi iktidardan bilen muhalif gruplar ve kararsız seçmen, bu ahvalde sandığa giderse ne olur?” sorunu sorup yazısına şöyle devam etti: “Ak Parti tüm gücünü bu noktaya hasretmeli ve ne yapıp edip, enflasyonu düşürmelidir. Dar gelirliler, ücretliler ve çiftçiler süreçten en fazla etkilenenler. Mazotun litresi 20 lirayı geçti, daha da duracağa benzemiyor. Bu sürecin tek sorumlusu, petrolü ellerinde tutan küresel güçlerdir demekle sorun çözülmüyor ve vatandaş da ikna olmuyor. Tamam, 2023 seçimleri eskinin köhne devirlerine dönüş ile aydınlık geleceğe yürüyüş arasında kritik bir tercih olacaksa, milletin sizi bu mücadelede yalnız bırakmasını istemiyorsanız, siz de ona güven verin ve piyasaları rahatlatın.”

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