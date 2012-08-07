Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Şemdinli yanıtı: Her şeyin kontrolünde olduğuna inanmıyorum...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Şemdinli’de yaşananlarla ilgili, “Olaylar kontrolümüz altında” açıklamasına “Ben her şeyin Sayın Erdoğan”ın kontrolünde olduğuna inanmıyorum. Gelişmeler de zaten bunu açıkça gösteriyor” karşılığını verdi.

Yenimahalle Belediyesi’nin, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde şehit ve gazi aileleri için verdiği iftar öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Bir başbakan ‘Olaylar benim kontrolümdedir’ diyorsa, 10-15 gündür devam eden bir çatışma dolayısıyla kamuoyunu sağlıklı bilgilendirir. Eğer bilgilendiremiyorsa olay kendisinin kontrolünde değildir” dedi.

Meclis toplansın

CHP’nin MYK toplantısında alınan TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırması kararının hatırlatılarak, “Meclis’in toplanması halinde sınır ötesi bir operasyona destek verecek misiniz? sorusuna ise Kılıçdaroğlu, “Bir parlamentoyu toplayalım, orada görüşürüz ve karar veririz” karşılığını verdi.