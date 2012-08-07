T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Şemdinli yanıtı: Her şeyin kontrolünde olduğuna inanmıyorum...

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Başbakan'ın Şemdinli açıklamalarına yanıt verdi

07 Ağustos 2012 02:25

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Şemdinli’de yaşananlarla ilgili, “Olaylar kontrolümüz altında” açıklamasına “Ben her şeyin Sayın Erdoğan”ın kontrolünde olduğuna inanmıyorum. Gelişmeler de zaten bunu açıkça gösteriyor” karşılığını verdi.

Yenimahalle Belediyesi’nin, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde şehit ve gazi aileleri için verdiği iftar öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Bir başbakan ‘Olaylar benim kontrolümdedir’ diyorsa, 10-15 gündür devam eden bir çatışma dolayısıyla kamuoyunu sağlıklı bilgilendirir. Eğer bilgilendiremiyorsa olay kendisinin kontrolünde değildir” dedi.
 
 

Meclis toplansın

 
 
CHP’nin MYK toplantısında alınan TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırması kararının hatırlatılarak, “Meclis’in toplanması halinde sınır ötesi bir operasyona destek verecek misiniz? sorusuna ise Kılıçdaroğlu, “Bir parlamentoyu toplayalım, orada görüşürüz ve karar veririz” karşılığını verdi.
 

ETİKETLER

kılıçdaroğluerdoğanchpakphakkaripkkşemdinli

İlgili Haberler

CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına AKP'den jet yanıt

CHP'li Haluk Koç, Şemdinli ve Suriye'deki son gelişmelere ilişkin, 'TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldık' demişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24