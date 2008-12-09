Her şey UEFA için...

MUHTEMEL 11

MAÇA DOĞRU ÖZEL...

Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki son maçında bugün deplasmanda Dinano Kiev'e karşı UEFA Kupası'nda yoluna devam edebilmek için mücadele verecek Fenerbahçe, zoru başarmak istiyor.''Devler Ligi''nde gruptan çıkma şansını 5. maçlar sonrasında yitiren sarı-lacivertliler, Ukrayna ekibini yenerek, ikili averajla grubu 3. sırada bitirip, UEFA Kupası'na katılma şansı arayacak.Valeri Lobanoyskiy Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçını Alman hakem Florian Meyer yönetecek.Dinamo Kiev'e karşı daha önce yaptığı 3 maçta, 1 mağlubiyet, 2 beraberlik alan sarı-lacivertli ekibi deplasmanda soğuk hava şartlarında zorlu bir 90 dakika bekliyor.Avrupa Şampiyonlar Ligi (G) Grubu'ndaki 6. ve son maçında bugün Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına konuk olacak Fenerbahçe'nin bu sezonki ''Devler Ligi'' macerası da sona erecek.Şampiyonlar Ligi'nde 1. turda 5. maçlar sonunda gruptan çıkma şansını yitiren Fenerbahçe, (G) Grubu'nda 2 puanla son sırada yer alıyor.Gruptaki ilk maçında deplasmanda Portekiz'in Porto takımına 3-1 yenilip, 2. maçta Kadıköy'de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, 3. maçında yine sahasında Arsenal karşısında 5-2'lik yenilgiden kurtulamadı.Arsenal ile deplasmanda yaptığı mücadeleden 0-0 beraberlik alan sarı-lacivertliler, Porto karşısında Kadıköy'de 2-1 yenilerek gruptan çıkma şansını yitirdi.Avrupa kupaları tarihinde 6. kez yer aldığı ''Devler Ligi''ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan sarı-lacivertliler, ligde yer aldığı 11 yıllık süreçte en önemli başarısını geçen sezon çeyrek final oynayarak elde etti.Fenerbahçe, 1996-1997, 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 sezonları ve bu sezon ''Devler Ligi''ndeki mücadelesinde, çıktığı toplam 39 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 22 yenilgi aldı.Rakiplerinin filelerine toplam 42 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 69 gol gördü.Sarı-lacivertliler, 2002-2003 ve 2006-2007 sezonlarında ön eleme turlarını geçemediği için Şampiyonlar Ligi'ne katılmadı.Sarı-lacivertli ekibin, Şampiyonlar Ligi'nde rakip sahadaki performansı iyi değil.Deplasmanlarda çıktığı toplam 19 maçın sadece 2'sini kazanabilen sarı-lacivertli ekip, 4 beraberlik, 13 de yenilgi aldı.Sarı-lacivertliler deplasman galibiyetlerini 1996-1997 sezonunda Manchester United, 2004-2005 sezonunda da Sparta Prag'a karşı 1-0'lık sonuçlarla elde etti.Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği ilk sezonda (1996-1997) (C) Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 7 puanla 3. sırada tamamladı.Sarı-lacivertlilerin (C) Grubu'nda aldığı sonuçlar şöyle:Rapid Wien - Fenerbahçe...: 1 - 1Fenerbahçe - Juventus.....: 0 - 1Fenerbahçe - M. United....: 0 - 2M. United - Fenerbahçe....: 0 - 1Fenerbahçe - Rapid Wien...: 1 - 0Juventus - Fenerbahçe.....: 2 - 0Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde en başarısız performansını sergilediği 2001-2002 sezonunda (F) Grubu'ndaki maçlarını 6 mağlubiyetle puansız tamamlayarak grubu son sırada bitirdi.Sarı-lacivertlileri, (F) Grubu'nda aldığı sonuçlar şöyle:Fenerbahçe - Barcelona....: 0 - 3Fenerbahçe - O. Lyon......: 0 - 1Leverkusen - Fenerbahçe...: 2 - 1O. Lyon - Fenerbahçe......: 3 - 1Fenerbahçe - Leverkusen...: 1 - 2Barcelona - Fenerbahçe....: 1 - 0Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği bu sezon (D) Grubu'ndaki maçlarını 3'er galibiyet ve mağlubiyetle 9 puanla 3. sırada tamamlayarak, Avrupa kupalarında yoluna UEFA Kupası'nda devam etme hakkı kazandı.Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası'nda 3. tur mücadelesinde elendi.Fenerbahçe'nin (D) Grubu'nda aldığı sonuçlar şöyle:Fenerbahçe - S. Prag......: 1 - 0M. United - Fenerbahçe....: 6 - 2Fenerbahçe - O. Lyon......: 1 - 3O. Lyon - Fenerbahçe......: 4 - 2S. Prag - Fenerbahçe......: 0 - 1Fenerbahçe - M. United....: 3 - 0Sarı-lacivertliler, 2005-2006 sezonunda 1. turdaki (E) Grubu'nu 1'er galibiyet ve beraberlik ile 4 mağlubiyetle 4 puanla son sırada tamamladı.Fenerbahçe'nin (E) Grubu'nda aldığı sonuçlar şöyle:Milan - Fenerbahçe........: 3 - 1Fenerbahçe - PSV Eindhoven: 3 - 0Fenerbahçe - Schalke 04...: 3 - 3Schalke - Fenerbahçe......: 2 - 0Fenerbahçe - Milan........: 0 - 4PSV Eindhoven - Fenerbahçe: 2 - 0Fenerbahçe 2007-2008 sezonunda Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 1. turda yer aldığı (G) Grubu'nu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puanla 2. sırada tamamlayarak 2. tura yükseldi.İkinci turda İspanya'nın Sevilla takımını geçen sarı-lacivertliler, çeyrek finale yükseldiği ''Devler Ligi''nde Chelsea'ye karşı elendi. Fenerbahçe, elde ettiği bu başarıyla kendi tarihinde bir ilke imza atmanın yanında, Türk futbolunda Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarındaki performansta da üste çıktı.(G) Grubu'nu 11 puanla tamamlayan Fenerbahçe, grup maçlarında en çok puanı toplayan Türk takımı olma unvanını ezeli rakibi Galatasaray'dan aldı.Fenerbahçe'nin (G) Grubu, 2. tur ve çeyrek final maçlarının sonuçları şöyle:(G) Grubu:Fenerbahçe - Inter........: 1 - 0CSKA Moskova - Fenerbahçe.: 2 - 2PSV Eindhoven - Fenerbahçe: 0 - 0Fenerbahçe - PSV Eindhoven: 2 - 0Inter - Fenerbahçe........: 3 - 0Fenerbahçe - CSKA Moskova.: 3 - 12. Tur:Fenerbahçe - Sevilla......: 3 - 2Sevilla - Fenerbahçe......: 3 - 2 (Penaltılarla)Çeyrek Final:Fenerbahçe - Chelsea......: 2 - 1Chelsea - Fenerbahçe......: 2 - 0(G) Grubu:Porto - Fenerbahçe........: 3 - 1Fenerbahçe - Dinamo Kiev..: 0 - 0Fenerbahçe - Arsenal......: 2 - 5Arsenal - Fenerbahçe......: 0 - 0Fenerbahçe - Porto........: 1 - 2