Her şey Sabri'ye bağlı!



Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, Beşiktaş derbisinde ortaya koyacağı taktik plan için gözünü Sabri Sarıoğlu'nun durumuna çevirdi. Milli futbolcunun iyileşip iyileşmemesi sarı-kırmızılıların dizilişini bile etkileyecek.



Dün MR'ı çekilen ve kontrollü olarak idmanlara başlayan Sabri, erbide oynayacak duruma gelirse ilk 11'de forma giyecek. Bu durumda sarıkırmızılılar klasik düzenine dönecek ve tek forvetle sahaya çıkacak. Milli oyuncu sağ bekteki yerine geri dönerken Barış orta sahanın sağında forma giyecek. Milan Baros, Cimbom'un tek santrforu olacak.





BARIŞ DİZİNDEN SAKAT



Sabri iyileşemezse Barış sağ bek oynayacak. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda Skibbe, G.Birliği maçındaki gibi çift forvetle, yani Baros ve Nonda ile Beşiktaş'ın üzerine gidecek. Ancak Barış'ın da sağ dizindeki sakatlığı sürüyor.



