Her saniye 60 fincan Nescafe tüketiyoruz

T24 -

Türkiye'de saniyede 60 fincan Nescafe tüketilmekte

Mayer, Nestle'nin Türkiye ve dünyadaki faaliyetlerini ve gelecek hedeflerini paylaştığı toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de 2009 yılında yüzde 15 büyümeyle 1 milyar lira ciroya ulaştıklarının altını çizen Mayer, Nestle Türkiye olarak, 2010 yılında yüzde 15'in üzerinde büyüme hedeflediklerini vurguladı.Son 4 yılda 325 milyon lira yatırım yaptıklarını ifade eden Mayer, ''Nestle Türkiye olarak, 2010 yılında 75 milyon lira yatırım yapmayı planlıyoruz'' dedi.Nestle'nin beslenme, sağlık ve iyi yaşam vizyonu doğrultusunda katma değerli ürünler geliştirmeye önem verdiğini belirten Mayer, şunları kaydetti:''Geçtiğimiz yıl piyasaya sunduğumuz 'Nesquik 3'ü 1 Arada' çocukların günlük kalsiyum ihtiyacının yüzde 27'sini karşılıyor. Bu ürün Türkiye'de geliştirildi ve dünyada bir ilk. Türk tüketicisinin damak tadı dikkate alınarak geliştirdiğimiz diğer bir ürün de Nestle Keyf-i Tahıl, Türkiye'nin ilk tahıllı sıcak içeceği...Türkiye'de saniyede 60 fincan Nescafe tüketilmekte. Dünyanın en değerli markaları sıralamasında 25'inci sırada yer alan Nescafe bugün Türkiye`de yüzde 70 pazar payı ile hazır çözünebilir kahve kategorisinde pazar lideri konumunda. Yüzde 100 doğal bir içecek olan Nescafe, antioksidan açısından zengin bir ürün. Kahve, doğasında bulunan özellikler sayesinde yeşil çaydan daha çok antioksidan etkisi yaratıyor. 2009 yılında 120 milyon bardak süt Nesquik ile tüketildi. Bu yılki hedefimiz 150 milyon bardağa ulaşmak.''Mayer, Nestle'nin tüm dünyadaki üretimi için her yıl Türkiye'den 60 milyon lira değerinde fındık aldığını dile getirdi.Geçen yıl özellikle yatırım yaptıkları ürünlerin Nesquik, çikolata, teknoloji geliştirme ve su şişeleme faaliyetleri olduğunu dile getiren Mayer, 2010'da yine aynı alanlarda yatırımlarını sürdüreceklerini kaydetti.Türkiye'de sattıkları ürünlerin yüzde 90'ının Türkiye'de ürettiklerinin altını çizen Mayer, bir gazetecinin ''2010'da satın alma planlıyor musunuz?'' sorusunu ise ''Biz Türkiye'de yatırım yapmaya hazırız. Biz her zaman güçlü ortaklıklara önem veriyoruz. Bazı fırsatlar çıkarsa bunları değerlendirmeye hazırız'' şeklinde yanıtladı.