'Her protestoda İsrail diye bizi taşlıyorsunuz'

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısına tepkiler Türkiye 'de de artıyor. İlk tepki adresi elbette her zaman olduğu gibi İsrail Konsolosluğu. Ancak protestocular her seferinde yanlış binayı taşlayıp, yumurta atıyorlar.



İşte o yanlış binadaki bir çalışan bugün Ekşi Sözlük'te protestoculara yanlış adrese geldiklerini anlatan bir mesaj yayınladı.

Çalıştığı plazanın ismini gizleyerek, Kanzuk mahlaslı Ekşi Sözlük yazarının mesajını yayınlıyoruz:

"2009'dan beri (....) plaza'da çalışıyorum, israil'e ilişkin sayısız protesto yapıldı, protestoyu düzenleyenlerden bir alahın kulu da herkesin kolayca öğrenebileceği istanbul 'daki israil konslolosluğu'nun (....) plaza c blok'ta yer aldığı gerçeğini nasıl farkedebilmiş değil, anlayamıyorum. Kabak gibi yazıyor, (....) plaza c blok.

peki protestolar nerede yapılıyor? (....) plaza a blok önünde, akdeniz heykelinin yanında. geçen gün başbakan'ın kızı bile israil konsolosluğu'nun önü muamelesi çekilen bu noktada protesto eylemi yaptı.

protestocuların bulundukları yerden israil konsolosluğunun bulunduğu bina bazı açılardan görülmüyor dahi. onu geçtim, protestocular a blok'u taşlıyorlar, yumurta atıyorlar, oradan çıkan alakasız insanlara hakaret ediyorlar. protestocular gerçekten orada ne olduğunu bile bilmiyorlar, tüm (....) plazayı israil konsolosluğu dahi sanıyor olabilirler. bir keresinde plaza yönetimi a blok'a kocaman bir türk bayrağı astı ama hiç kimsenin bir şey anlayabildiğini sanmıyorum.

kaldı ki c blok da tümden konsolosluk değil, o binanın sadece bir katı diye biliyorum, olsun en fazla 2 kat olsun. yani o binayı bile taşlasanız aslında yine alakasız insanlara zarar vermiş olacaksınız. bunu israil'lileri taşlayın diye demiyorum, bunu da normal karşılamıyorum ama bu sizin için bir protesto biçimiyse dahi alakasız birine karşı yapılıyor..."