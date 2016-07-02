Her plaja giriş ücreti ödemeyin

Hukukçular, denize 50 metreden daha yakın olarak konumlanan sahil işletmelerinin yasalara aykırı olduğunu ve bu alanlara giriş ücreti ödenmemesi gerektiğini duyurdu. Plajlara girişlerde ücret talep edilmesinin yasal olmadığını belirten Avukat Cevat Kazma, "Denize 50 metreden daha yakın olarak konumlanan sahil işletmeleri yasalara aykırıdır. Bu alanlara giriş ücreti ödenmemesi gerekiyor. Eğer ücret ödenmişse de geri alınabiliyor" dedi.

Cihan Haber Ajansı’nın (CHA) haberine göre, yaz aylarında yapılan tatillerde konaklama ve ulaşımdan sonraki en büyük gider kalemini plajlarda ödenen paralar oluşturuyor. Şezlong, şemsiye, duş, loca, yiyecek-içecek gibi hizmetler sunan bu alanlara giriş ücreti kişi başı 50 ila 1000 TL arasında değişiklik gösteriyor. Ancak hukukçulara göre denize sıfır olarak konumlanan bu tür işletmeler bir hak ihlali yapıyor.

Avukat Cevat Kazma'ya göre, Kıyı Kanunu’nun 4. ve 5. maddeleri gereğince bu tür işletmelerin kıyı kenar şeridi ile arasında en az 50 metre mesafe bulunması gerekiyor.

“Ücret ödemeyin”

Bu mesafenin kanunen herkese açık bir alan olması gerektiğini vurgulayan Avukat Cevat Kazma, "Denize 50 metreden daha yakın sahil işletmelerinin verdiği hizmetler yasal değildir. Bu alanda denize girmek, güneşlenmek için giden kişilerden ücret alınamaz" diyerek, tatilcilerin bu alanlara giriş için ücret ödememesi gerektiğini söyledi.

“İade talep edilebilir”

Avukat Kazma, Kıyı Kanunu’nu ihlal eden işletmelerin aldıkları giriş ücretlerinin yasal olmadığını, tüketicilerin ödemiş oldukları ücretleri de Tüketici Hakem Heyetlerine başvurarak geri alabileceğini ifade etti.

Belediyelerin bu işletmelerden işgaliye adı altında kira parası aldığının altını çizen Cevat Kazma, belediyelerin de Kıyı Kanunu’nu açık bir şekilde ihlal ettiğini öne sürdü.