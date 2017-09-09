"Her okul servisi ücretini kabul etmeyin, tarifeye uymayanı şikayet edin"

İstanbul Ümraniye’de bir okulda çıkan çatışmayla gündeme gelen okul servislerinin ücretleri belli oldu. Hürriyet yazarı Sefer Levent, "Her ilde yetkili kuruluşlar tarafından açıklanan kilometre başına servis ücretlerine dikkat edin. Eğer sizden istenen ücret olağandışı ise mutlaka bu yetkili kuruluşlara itiraz edin. Kimsenin sizden bu ücretlerin üzerinde bir talepte bulunmaya hakkı yok" dedi.

Hürriyet'te Sefer Levent'in "Her okul servisi ücretini kabul etmeyin" başlığıyla (9 Eylül 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Her ilde yetkili kuruluşlar tarafından açıklanan kilometre başına servis ücretlerine dikkat edin. Eğer sizden istenen ücret olağandışı ise mutlaka bu yetkili kuruluşlara itiraz edin. Kimsenin sizden bu ücretlerin üzerinde bir talepte bulunmaya hakkı yok!

Okulların bir kısmı açıldı bir kısmının ise açılmasına günler kaldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da gündem hiç değişmiyor. Müfredat, kayıt parası, okul ücreti ve servisler. Geçen hafta okul bahçesindeki silahlı servis çatışmaları manşetlerdeydi. Bu konularda Hürriyet’te çok ayrıntılı haberler yer aldı. Ben konuyu şimdi de okul servislerine ödediğimiz ücretlere getirmek istiyorum. Evlerle okulların arasının açılması nedeniyle toplu taşıma araçlarına alternatif olan servis şirketlerinin sayısı her yıl katlanarak büyüdü. Türkiye genelinde 40 bin adet okul servis aracı hizmet veriyor. Bugün sadece İstanbul’da okul servisi pazarının büyüklüğünün 1 milyar TL’ye ulaştığı tahmin ediliyor. Tabii ki bu para, son halka olan vatandaşlardan yani ailelerin cebinden çıkıyor. Peki ama ödediğiniz servis ücretine ne kadar hakimsiniz? Servis ücretlerinin neye göre hesap edildiğini biliyor musunuz? Hepsinden önemlisi sizden olağandışı bir servis ücreti istenirse bu durumda ne yapmanız gerektiğinden haberdar mısınız?

İşe ödemeniz gereken servis ücretlerini belirterek başlayalım. Her ilde yetkili kuruluşlar tarafından mesafeye göre o yıl ödenmesi gereken servis ücretleri duyuruluyor. Servislerin tümü bu tarifeye göre sizden ücret istemek zorunda. Buna uymayan servis şirketini o ildeki yetkili kuruluşa şikayet etmeniz gerekiyor. O kuruluşlar da haksız ücret talebini yerinde bulursa, mutlaka dönüp servis şirketine indirim yaptırıyor.

Geçen günlerde bana ulaşan bir veli mesajı aslında servis ücretlerinin nasıl suistimal edilebildiğini ortaya koyuyor. İstanbul’da yaşayan veli geçen yıl kendisinden 11 km için 5490 TL ücret istendiğine, bunun üzerine UKOME Beyaz Masa’ya şikayette bulunduğuna ve ücretin 4000 TL’ye düştüğüne dikkat çekiyor. Veli diğer velileri de benzer yol izlemeleri için uyarıyor.

Okul servisleri hem güvenlikleri hem de ücretleriyle her yıl yeni eğitim döneminde gündem olmaya devam ediyor.

Hakkınızı arayın!

Dün Anadolu Ajansı’nda yer alan bazı illerde belirlenen servis ücretlerini tam liste olarak yayınlıyorum. Listeye bakıp sizden istenen ücretlerde olağandışı farklılıklar varsa mutlaka hakkınızı arayın.

Bu arada özellikle belirtmem gereken bir iki nokta var. İstanbul’da köprü geçiş ücreti pay edilip fiyatlara ilave ediliyor. Etüt için yapılan taşımalarda servis ücretine en fazla yüzde 30 ilave edilebiliyor. Ayrıca rehber personel bulundurulması zorunlu olan servislerde rehber personel ücreti de ilave ediliyor.

Servis ücretleri konusundaki şikayetlerin İstanbul’daki muhatabı olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) geçen yıllarda velileri şu şekilde uyarmıştı:

“Hiçbir şekilde bu ücretlerin üzerinde taşıma bedeli talep edilemez. Bu ücret tarifesi gidiş-dönüş ücreti olup mesafe ölçümü sadece ev ile okul gidiş mesafesi olarak alınacaktır. Ayrıca dönüş için mesafe tayin edilmeyecek ve ilave ücret ödenmeyecektir. Konuyla ilgili şikayetlerinizi ‘153’ Alo Beyaz Masa’ya iletebilirsiniz.”

Ben de okul servisine ücret ödeyecek tüm vatandaşları uyarıyorum. Ücretinizi kontrol edin, uymayan varsa bildirip indirim talep edin.