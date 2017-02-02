Her öğrencisiyle farklı selamlaşan öğretmen

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Charlotte kentinde ilkokul öğretmenliği yapan Barry White, her öğrencisini farklı bir şekilde karşılıyor. White'ın sınıfındaki her bir öğrenciyle farklı bir el sıkışma biçimi var.
02 Şubat 2017 17:15
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Charlotte kentinde ilkokul öğretmenliği yapan Barry White, her öğrencisini farklı bir şekilde karşılıyor. White'ın sınıfındaki her bir öğrenciyle farklı bir el sıkışma biçimi var.
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