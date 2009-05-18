Her kesim vergi fırsatçısı!..

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın raporları, Türkiye'nin vergi kaçakçılığı haritasını da ortaya çıkardı. Avukattan eczacıya, pirinç üreticisinden akaryakıt istasyonu işletmecisine kadar hemen her kesim, fırsatını bulduğunda vergi kaçırmış.



Gelir İdaresi Başkanlığı'nın geçen yıl yaptığı sektörel vergi incelemeleri ve denetimlerinde, her kesimde ciddi tutarlarda gelir kaçağı ortaya çıktı.



Örneğin avukatlar... Üstelik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Uluslararası Tahkim ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması davalarını üstlenen avukatlar...



Şimdiye kadar 8 milyon lira gelir kaçağı bulundu. Yaklaşık 3,5 milyon lira vergi ve ceza kesildi, 145 avukat hakkında inceleme başlatıldı.



Ve çiftçiler... Zirai destekleme primi incelemelerinde tespit edilen usulsüzlük nedeniyle yaklaşık 25 milyon liralık prim yasaklandı, 132 milyon liralık prim bloke edildi.



Eczacılarda ise Katma Değer Vergisi (KDV) beyanında gelir kaçağı ve kayıt dışı işçi tespiti var.



Akaryakıt işletmecileri, zirai ürün satıcıları, hububat ve bakliyat toptancıları gibi birçok sektörde, gelir kaçağı, sahte belge ve pos satışları incelemeleri devam ediyor.

