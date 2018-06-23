"Her ilde pavyon garılarıyla yatan Atatürk..." dediği iddia edilmişti; o okul müdürü, kendi adına sahte hesap açanlardan şikâyetçi oldu

Elazığ’da bulunan Mezre Ortaokulu’nda müdür olarak görev yapan H.U. adına açılan sosyal medya hesabından Atatürk'e hakaret eden paylaşımlarda bulunuldu. “Tek Millet Tek Devlet Tek Bayrak Tek Vatan“ yazılan hesapta Atatürk’le ilgili bir paylaşıma, "Atatürk bir sıradan askerdi. İmanlı, ihlaslı, abdestli, namazlı olan TSK’sı kurtardı bu milleti. Her ilde pavyon garılarıyla yatan Atatürk kurtarmadı bunu bilin" diyerek yanıt verildi. Söz konusu hesabın kendine ait olmadığı açıklayan H.U. kendi adını kullanarak paylaşım yapanlardan şikâyetçi olurken, Mezre Ortaokulu'nun hesabından da "Okul Müdürümüzün adına açılan fake hesapla devlet büyüklerine ve siyasi parti liderlerine hakaretler edilmiştir. Bu fake hesapla ilgili Savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur" mesajı paylaşıldı.

Elazığ’da bulunan Mezre Ortaokulu’nda müdür olarak görev yapan H.U. adına açılan sosyal medya hesabından “Tek Millet Atatürk’le ilgili bir paylaşıma, "Atatürk bir sıradan askerdi. İmanlı, ihlaslı, abdestli, namazlı olan TSK’sı kurtardı bu milleti. Her ilde pavyon garılarıyla yatan Atatürk kurtarmadı bunu bilin" diyerek yanıt verildi. Söz konusu hesaptan Atatürk'e hakaret içerikli paylaşımların yanı sıra İyi Parti'nin Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ile ilgili olarak da “Sana giren çıkan ne babaannem” ifadeleri kullandıldı. Büyük Birlik Partili Hakkı Öznur’un "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermeyeceğiz" açıklamasına ilişkin olarak da hesaptan “S.ktirin gidin yavşaklar” paylaşımında bulunuldu.

Ağar’ın içtiği sudan içmiş

yazdıklarına tepki gösterilmesinin ardından hesaptan “24 Haziran akşamı kaos çıkarma niyeti olanlar, OHAL de olduğumuzu ve bunun affı olmayacağını unutmasınlar. Bu arada emniyet, eski emniyet değil. Ayık olun! Elazığ’ımız bize emanet bekliyoruz. Benim arkamda, yanımda kimse yok. Biz bu ülkenin vatan evladıyız. Bir bayrağımız, bir vatanımız, bir namusumuz var. Mehmet Ağar bizim Elaziz’imizin yetiştirdiği ülkemize hizmet eden bir insanın içtiği karaçalı suyundan içtik. Tehditleriniz vın gelir tırıs gider!” mesajı paylaşıldı.

Müdür şikâyetçi oldu

Mezre Ortaokulu Müdür H.U. söz konusu Twitter hesabının kendisine ait olmadığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mezre Ortaokulu'nun hesabından da "Okul Müdürümüzün adına açılan fake hesapla devlet büyüklerine ve siyasi parti liderlerine hakaretler edilmiştir. Bu fake hesapla ilgili Savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur" mesajı paylaşıldı.