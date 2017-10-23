Her güne bir duruşma; gazeteciler için dava haftası!

Bu hafta birçok basın davasında onlarca gazeteci hâkim karşısına çıkacak. Neredeyse her güne bir duruşmanın düştüğü bu hafta 150'nin üzerinde gazeteci ve yazarın mahkemesi görülecek.

Türkiye’de Ekim'in son günlerinde şu davalar görülecek:

304 günün ardından

RedHack’in yayımladığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a ait mailleri haberleştirdikleri için tutuklu yargılanan eski Diken Haber Editörü Tunca Öğreten, Bir- Gün Gazetesi çalışanı Mahir Kanaat, KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) Haber Müdürü Ömer Çelik 304 gün sonra hâkim karşısına çıkacak. 24 Ekim’de başlayacak yargılama, Çağlayan’daki İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşecek. Berat Albayrak’a ait mailleri haber yapan gazetecilere yönelik suçlamalar ise “Örgüt propagandası yapmak”, “Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme”, “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunma.” Bu davada, Dİ- HA Muhabiri Metin Yoksu, Etkin Haber Ajansı (ETHA) Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Derya Okatan ile Yolculuk Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Eray Sargın ise tutuksuz yargılanıyor. 25 Aralık 2016’daki baskınlarla gözaltına alınan gazeteciler, 24 gün gözaltında kaldıktan sonra ancak adliyeye çıkarılmışlardı.

Murat Aksoy ve arkadaşları

24 Ekim’de yine başka bir medya davası var. Gazeteci Murat Aksoy ve Atilla Taş’ın arasında bulunduğu 12’si tutuklu 13 kişinin yargılanmasına İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek. “FETÖ’nün medya yapılanması”nda yer aldıkları iddia edilen gazetecilerin yargılandığı ilk duruşmada mahkeme heyeti tahliye kararı vermişti. HSK, bu tahliyeleri gerekçe göstererek mahkeme heyeti ve savcısını açığa almış, yargılamaya başka bir heyet atanmıştı.

Büyükada davası başlıyor

Büyükada’da stresle baş etme ve veri güvenliğine ilişkin toplantıya 5 Temmuz’da yapılan baskınla gözaltına alınarak tutuklanan hak savunucularının davası da 25 Ekim’de başlayacak. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser, Yurttaşlık Derneği üyeleri Özlem Dalkıran ve Nalan Erkem, Kadın Koalisyonu üyesi İlknur Üstün, insan hakları aktivistleri Ali Gharavi ve Peter Steudtner, İnsan Hakları Gündemi Derneği üyeleri Günal Kurşun ve Veli Acu, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği’nden Nejat Taştan ile HAK İnisiyatifi’nden Şeyhmus Özbekli, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkacak. Taner Kılıç, örgüt üyeliği ile suçlanırken, diğer isimler terör örgütüne yardım etme iddiası ile hâkim karşısına çıkacak. Bu davada 8 kişi tutuklu.

Dayanışma da yargılanıyor

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyasına katılan 13 gazeteci ve yazarın duruşması da 26 Ekim’de görülecek. Kampanyaya katılan DİSK’e bağlı Basın-İş Sendikası’nın Genel Başkanı Faruk Eren, Evrensel yazarları İhsan Çaralan ve Fehim Işık, gazeteciler Ertuğrul Mavioğlu, Celal Başlangıç, Celalettin Can, Öncü Akgül, Hüseyin Aykol, Ömer Ağın, Dilşah Kocakaya, Mehmet Şirin Taşdemir, Veysel Kemer ve Yüksel Oğuz’un yargılandığı davanın duruşması Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde

1. yılında Cumhuriyet duruşması

31 Ekim’de ise Cumhuriyet davasının 4. duruşması görülecek. İcra Kurulu Başkanımız Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmenimiz Murat Sabuncu, muhabirimiz Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper’in tutuklu olduğu davanın bu duruşması, 31 Ekim 2016’da yapılan Cumhuriyet operasyonunun 1. yılına denk geliyor. Duruşmada, Aydınlık yazarı Mehmet Faraç’ın tanık olarak dinlenmesi bekleniyor. İddianamede; haber, köşe yazısı ve sosyal medya paylaşımları “delil” olarak yer alırken, mahkeme heyeti duruşmalar boyunca Cumhuriyet’in yayın politikasını sorgulayan sorular sordu.

Özgür Gündem davası

Aynı gün Çağlayan Adliyesi’nde kapatılan Özgür Gündem gazetesinin ana davası başlayacak. 426 gündür tutuklu Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya, ocak ayından bu yana tutuklu bulunan gazetenin imtiyaz sahibi Kemal Sancılı ile tutuksuz yargılanan yazar Aslı Erdoğan, dilbilimci Necmiye Alpay, gazeteci Bilir Kaya, yayıncı Ragıp Zarakolu, avukat Eren Keskin, siyasetçi Filiz Koçali onlarca yıl hapis istemiyle hâkim karşısına çıkacak.

Yeni operasyonlar

Basın davaları sürerken, geçen hafta yeni gazeteci gözaltıları da yaşandı. Ankara’da geçen cuma günü sabah saatlerinde Jin News ve Mezopotamya Ajansı muhabirlerinin evlerine polis baskını düzenlendi. Jin News editörü Sibel Yükler, muhabirler Duygu Erol ve Habibe Eren ile Mezopotamya Ajansı muhabirleri Diren Yurtsever ve Selman Güleryüz, gözaltına alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İstanbul’da ise ETHA çalışanları Havva Cuştan ve İstimnaz Temel 19 Ekim günü gözaltına alındı.