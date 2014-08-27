'Her gün 20 cihatçı Suriye'ye geçiyor, görevliler 10 dolara görmezden geliyor'

Batılı cihatçıların izini süren Daily Mail’in muhabiri önce Gaziantep’e oradan da Hatay’a geçti. Sam Greenhill, Avrupa’dan gelen cihatçıların Türkiye sınırından rahatlıkla Suriye’ye geçerek IŞİD’e katıldığını yazdı. Türk askerlerinin sınırda nadiren devriye gezdiğini iddia eden Greenhill, sınır muhafızlarının 10 dolar gibi ufak rüşvetler karşılığında sınırdan geçişleri görmezden geldiğini öne sürüyor. Cihatçılar, Hatay ve Kilis gibi güney kentlerine ulaşmalarının ardından 48 saat içerisinde ‘rehberler’ tarafından Suriye tarafındaki eğitim kamplarına götürülüyor.

İngiliz Daily Mail gazetesi muhabiri Sam Greenhill, Batılı cihatçıların terör örgütü Irak Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) katılmak için nasıl bir yol takip ettiklerini anlamak amacıyla ziyaret ettiği Hatay’da edindiği izlenimleri okuyucularla paylaştı. Suriye sınırında güvenliğin neredeyse olmadığını vurgulayan Greenhill, başta İngiliz vatandaşları olmak üzere Batılı cihatçıların Türk tarafından kolaylıkla Suriye’ye geçiş yapabildiklerini belirtti.

‘Günde 20 militan geçiyor’

Greenhill, ‘Cihat Kapısı’ ya da ‘Cihat Ekspresi’ adıyla anılan yoldan her gün ortalama 20 Batılı militanın Suriye tarafına geçerek IŞİD’e ve diğer radikal gruplara katıldığını öne sürdü. Türkiye’den her hafta yaklaşık 7 kişinin Suriye’ye geçtiğini ifade eden Greenhill, radikal gruplara katılan İngiliz sayısının bini bulduğunu, bunlardan 250’sinin de ülkelerine döndüğünün tahmin edildiğini yazdı.

İşte Avrupa-IŞİD rotası

1- Uçakla Antep’e: Greenhill’in izlenimlerine göre batılı cihatçılar, genellikle Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden havayoluyla Gaziantep Havalimanı’na geliyor.

2- Karayoluyla Reyhanlı’ya: Cihatçılar Gaziantep’ten karayoluyla Hatay’ın sınır ilçesi Reyhanlı’ya ulaşıyor. İngiliz muhabir Greenhill, Miray ve Kent gibi otellerin militanların buluşma noktası olduğunu söylüyor.

3- Rehberle buluşma: Hatay’a ulaşmalarından sonra IŞİD’in ‘rehberleriyle’ bağlantıya geçen cihatçılar, ilk iş kentteki askeri malzeme satan dükkanlardan gerekli ekipmanları satın alıyor.

4- Askeri malzemeler alınıyor: En fazla satılan malzemeler av bıçakları, tüfek dürbünleri ve kamuflaj kıyafetleri. Bir dükkan sahibi, bir defasında bir adamın 50 bin dolar karşılığında kendisinden bin adet şarjör yeleği satın aldığını söyledi.

5- Asi’yi salla geçiyorlar: 900 kilometreyi bulan sınır boyunca sayısız geçiş noktası bulunuyor. Cihatçılar, sınır noktasına ulaşmak için Asi Nehri’ni sallarla geçiyor.

6- Dikenli teller delik deşik: Bundan sonra cihatçıların önündeki tek engel çoğu yerde kesilmiş olan dikenli teller.

7- ’Vize rüşveti’ 10 dolar!: Türk askerlerinin sınırda nadiren devriye gezdiğini iddia eden Greenhill, sınır muhafızlarının 10 dolar gibi ufak rüşvetler karşılığında sınırdan geçişleri görmezden geldiğini öne sürüyor. Cihatçılar, Hatay ve Kilis gibi güney kentlerine ulaşmalarının ardından 48 saat içerisinde ‘rehberler’ tarafından Suriye tarafındaki eğitim kamplarına götürülüyor.