Her dört kişiden biri kamuda çalışıyor

Son dönemde kamu istihdamındaki artış eğilimi sonrası, toplam kamu çalışanı sayısı 4 milyon 767 bin kişiye yükseldi. Kamunun kayıtlı istihdam içindeki payı ise yüzde 23’e çıktı. Bu da Türkiye’de neredeyse her 4 çalışandan birinin, devlet dairesi, belediye, KİT veya üniversitede çalıştığı anlamına geliyor.

Dünya'nın haberine göre kamuda son yıllarda hızlanan istihdam sonrası, toplam kayıtlı çalışanlar içindeki kamu ağırlığı da yükseldi. Daha önce yüzde 1517 aralığına kadar gerileyen kamu istihdamının payı, 2018’den itibaren yüzde 20’nin üstüne çıktı.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre haziran ayı sonu itibariyle kamuda çalışan kişi sayısı bir önceki ilk çeyreğe göre 68 bin 345 kişi arttı. Haziran ayı itibariyle 289 bin 165 kişisi üniversitelerde olmak üzere genel devlet kurum ve kuruluşlarında 3 milyon 848 bin 977 kişi çalışıyor. KİT, kamu bankası ve diğer devlet şirketlerinde ise 208 bin 736 kişi istihdam ediliyor. Belediye ve il özel idareleri ile bunların şirketlerinde çalışan kişi sayısı ise 709 bin 573 kişi oldu. Statü olarak bakıldığında ise 2 milyon 944 bin kişi memur, 1 milyon 161 bin kişi işçi, 496 bin kişi de sözleşmeli personel statüsünde çalışıyor.