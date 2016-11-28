Her dört cihatçıdan biri işbirliği yapıyor

Die Welt gazetesi, Almanya'nın Hessen eyaletinde yapılan bir araştırmada Suriye ve Irak'tan geri dönen cihatçıların dörtte birinin güvenlik birimleri ile işbirliği yaptığının tespit edildiğini yazdı. Haber, Hessen Aşırılıkla Mücadelede Bilgi ve Danışma Merkezi'nin "çok gizli bilgiler olarak sınıflandırılan” araştırmasına dayandırıldı.

Hessen'daki merkez, radikalleşme gerekçelerini incelediği 61 sayfalık araştırmasını Alman Federal Emniyet Teşkilatı ve iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı'na sundu.

Haberde güvenlik birimleriyle işbirliği yapan cihatçıların Suriye ve Almanya'daki İslamcı kesimlere yönelik bilgi aktardıkları belirtildi. Cihatçıların ailelerinin de işbirliğine destek verdiği belirtildi.

"Yüzde 48 radikal kesime hala bağlı”

Cihatçıların yüzde sekizinin ise sadece "taktisel gerekçelerle” daha ziyade dinlenme, para ve malzeme tedarik etme amacıyla Almanya'ya geri döndüğü ifade edildi. Geri dönen her on cihatçıdan birinin "hayal kırıklığı" yüzünden savaş bölgelerinden ayrıldığı belirtildi. Geri dönenlerin yüzde 9'unun radikal ve Selefi kesimlerden ayrıldığı yüzde 48'inin ise sadık kaldığı bilgisi veriliyor.

Alman güvenlik birimlerinin açıklamalarına göre şimdiye kadar 850'nin üzerinde radikal İslamcı Irak ve Suriye'den Almanya'ya geri döndü. Hessen Aşırılıkla Mücadelede Bilgi ve Danışma Merkezi araştırmasında terör gruplarına katılan 13 ila 62 yaşları arasındaki 784 kişinin özgeçmişini de inceledi. Bu kişilerin 247'ünün Almanya'ya geri dönmüş olduğu bilgisi verildi.

Araştırma sonuçlarına göre Almanya'dan Suriye ve Irak'a giden cihatçıların yaklaşık üçte birinin hâlihazırda savaş bölgelerinde olduğu, üçte birinin geri döndüğü ve dönenlerin yüzde 12'sinin tutuklandığına yer veriliyor. Kalan cihatçıların ise nerede olduklarının bilinmediği bilgisi veriliyor.

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DW/DPA/GA/HS