Her daim Kekova

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da tatil yapan tatilci ve turistlerin yanı sıra, bölgede yaşayanların da büyük ilgi gösterdiği Kekova, yaz döneminde her gün yaklaşık 170 tekneyle gelen yüzlerce konuğu ağırlıyor. Doğal güzelliğin tarihle bütünleştiği bölge, popüleritesini hiç kaybetmiyor.

Doğa ve tarihin bütünleştiği turkuaz koyları ile adeta bir yeryüzü cenneti olan, Üçağız (Teiminssa), Kaleköy (Simena) ve Kekova Adası\'ndan oluşan Kekova bölgesi, yaz aylarında her gün yüzlerce turisti ağırlıyor. Antalya\'nın Demre İlçesi yakınlarında 1\'inci Derece Sit Alanı olan ve teknelerle ulaşım sağlanan bölge, günübirlik turların yanı sıra, mavi yolculuk tekne ve yatların da en popüler duraklarından biri. Bölgedeki Tersane, Akvaryum ve Hamidiye koyları ise yüzmek için verilen molalarda konuklarını turkuaz rengiyle büyülüyor.

SADECE ÜÇAĞIZ\'DAN HER GÜN 120 TEKNE KALKIYOR

Profesyonel dağcı ve rehber Cuma Gök, bölgenin aşırı ziyaret nedeniyle kirlenme tehlikesi ile karşıya karşıya kaldığını belirterek, Kaleköy\'ün her geçen gün değişik isimler altında yapılaşmaya maruz kaldığını belirtti. Gök, şöyle dedi:

\"Burası SİT alanı, çivi bile çakılamaz ama 5 sene önce 4 odalı pansiyon olarak ruhsat alınmış bazı yerlerde bugün oda sayısı 18. Bir oda, aradan bir süre geçiyor bakıyorsunuz 2 oda, 3 oda olmuş\" dedi. Bölgenin doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihiyle de cazip olduğunu ve yerli yabancı çok sayıda turistin bölgeyi görmek istediğini belirten Gök, \"Sadece Üçağız\'dan her gün 120 tekne kalkıyor. Demre Çayağzı\'ndan ise 50 tekne yolcularıyla bu bölgeye geliyor. Bu ciddi bir rakam.\"

Teknelerin misafirlerini Akvaryum Koyu, Hamidiye Koyu, Tersane koyu dahil Kaleköy civarındaki küçük 6 koya götürdüğünü ve yüzme molası verdiğini belirten Gök, \"Karaya çıkmak kesinlikle yasak. Sadece tekneyle gidilip, yüzme molası veriliyor\" diye konuştu.

