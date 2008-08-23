'Her çocuğa dizüstü' ülkesi

Büyük Okyanus'taki küçük ada Niue, tüm çocuklarına dizüstü bilgisayar dağıtan ilk ülke oldu. Nüfusu 1500'ün altındaki ülkede ilk ve orta öğrenimde sadece 500 çocuk bulunuyor.



'Her Çocuğa Bir Dizüstü Bilgisayar' adlı girişimin sağladığı "su geçirmeyen, kırılmaya dayanıklı" ve kablosuz internet bağlantılı, küçük bilgisayarlardan birer adet verildi. BBC'nin haberine göre, kırılması ve zarar görmesi diğerlerine göre daha zor olan bilgisaylarlar, ABD merkezli bu girişim tarafından özel olarak tasarlandı. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'yle ortaklaşa yürütülen girişime, medya patronu Rupert Murdoch ve Google da destek veriyor.



Bilgisayarlar aslında 6 ila 12 yaş arasındaki çocuklar için tasarlanmıştı, ancak Niue'de lisede okuyanlara da dağıtıldı.



Eğitimde fırsat eşitliği



Girişimin sözcüsü Barry Vercoe, bilgisayarların dünyanın en yoksul ülkelerindeki çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlanması için dağıtıldığını kaydetti. Eğer okullar bir ana bilgisayar sistemi kurarsa, çocuklar bir kilometre çapındaki bir alanda, internete bağlanmadan bile ders bilgilerine ulaşabilecek ve birbirleriyle sohbet edebilecek.



5 yıl önce internet bedava oldu



Niue, 2003'te de tüm vatandaşlarına bedava internet hizmeti veren ilk ülke olmuştu. Bu küçük ada ülkesi, Yeni Zelanda'yla yaptığı "serbest işbirliği"yle yönetiliyor. Ülke anayasasında Yeni Zelanda, gerekli ekonomik ve idari yardımları yapmakla sorumlu tutuluyor.



Daha önce Yeni Zelanda'nın bir parçası olan ada, 1974'teki referandumdan sonra savunma ve dışilişkiler dışında, kendi kendisini yönetiyor.