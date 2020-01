'Her çalının dibi yatak odası gibi oldu'

Bursa Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya parklarda 'fuhuş yapanlar'dan rahatsız olduğunu belirterek, 'ama iki taraf gönüllü olunca yapacak bir şey yok. Yasalar buna izin vermiyor' dedi

'Ağaçların altındaki çiftler kanıma dokunuyor'

Bursa Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, huzur toplantısında park, bahçeler ve ormanlık alanlarda fuhuşun engellenmesini isteyen muhtarlara, "Ben de gezmeye çıkınca, bu tür görüntülere tanık oluyorum. Ağaçların altında çift var. Bunlar benim kanıma dokunuyor, ama iki taraf gönüllü olunca yapacak bir şey yok. Yasalar buna izin vermiyor. Biz kolluk görevlisi olarak onları uyarıyoruz" dedi.

Bursa Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, bugün Merkez Yıldırım İlçesi’nde 67 muhtar ile ’Huzur toplantısı’ düzenledi. Sorunları not alan Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, muhtarların park, bahçe ve ormanlık alanlarda fuhuş yapılmasına karşı olan tepkilerini yanıtladı. Tarafların isteği olunca yasal olarak müdahale etmelerinin mümkün olmadığını belirten Emniyet Müdürü Kahya, "Dolaşmak için ben de evimden dışarı çıkınca, Kültürpark’ın her ağacın altında bir çift var, her çalının dibi yatak odası gibi. Her şey meydanda. Bunlar benimde kanıma dokunuyor. Ama iki taraf gönüllü olunca yapacak bir şey yok. Yasalar buna izin vermiyor. Biz kolluk kuveti olarak sadece uyarıyoruz" diye konuştu.

Sokata polis sayısı artacak

Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, huzur ve güvenin daha da artması için polis merkez sayılarının azaltarak burada görev yapan personelin sokaklara çıkacağını söyledi. Kahya, ’Herkes mahallesinde bir polis merkezi olmasını istiyor. Ancak biz öyle düşünmüyoruz. Her polis merkezinde 70 personel görevli, biz bu personeli sokakta değerlendireceğiz. Böylece asayişi daha iyi sağlamış olacağız" dedi.(