-HER BÜTÇEYE UYGUN İFTAR MÖNÜLERİ İSTANBUL (A.A) - 27.07.2011 - Ramazan ayına sayılı günler kalırken hazırlıklarını tamamlayan lüks otel ve restoranlar, dileyene Boğaz'a nazır, dileyene fasıllı sandal sefası, dileyene ney sesi ve mahya ışıltıları eşliğinde iftar yapma imkanı sunacak. AA muhabirlerinin derlediği bilgilere göre, İstanbul'da 5 yıldızlı otellerde kişi başı iftar mönülerinin fiyatı 45 lira ile 185 lira arasında, ünlü restoranlarda ise 55 lira ile 120 lira arasında değişiyor. Çırağan Palace Kempinski Oteli içinde yer alan Tuğra Restoran'da Ramazan'a özel iftar pidesi, gerdan çorbası, saray usulü dolma, Kayseri usulü mantı, paçanga böreğinin yanı sıra ana yemekte kuzu incik, organik piliç veya sakızlı levrek seçeneklerinin sunulduğu iftar mönüsünün fiyatı 185 lira. Ramazan ayı boyunca saat 19:00-24:00 arasında hizmet verecek restoranda burma kadayıftan turunç tatlısına, lokum ve helva çeşitlerinden fıstıklı güllaca kadar çeşitli tatlılar da iftar yapanların beğenisine sunulacak. Her hafta değişik ana yemeklerin takdim edileceği Four Seasons Bosphorus'da açık büfe iftar mönüsünün fiyatı 150 lira, Swissotel The Bosphorus'ta açık büfe iftar mönüsü 135 lira, Ceylan Intercontinental Oteli'nde kişi başı set mönünün fiyatı 95 lira olarak belirlendi. -DEDEMAN'DA KARADENİZ TATLARI- Ramazan ayında Karadeniz yöresine ait tatlar sunacak olan Dedeman İstanbul Otel'de iftar açacak her misafir için otel, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfına (Koruncuk) bağışta bulunacak. Hamsi kuşu, hamsili kaygana, karalahana çorbası, kuymak, laz böreği, turşu kavurma, Akçabat köftesi gibi otantik Karadeniz lezzetlerinin yer alacağı Dedeman İstanbul'da farklı gruplar için de dört farklı set menü hazırlandı. Klasik Türk müziğinin eşlik edeceği Dedeman İstanbul'da ramazan sofraları, açık büfe 69 lira ve gruplar için dört farklı menü seçeneği 52 liradan başlayan fiyatlarla sunulacak. -THE MARMARA TAKSİM TUTİ'DE AÇIK MUTFAK KONSEPTİ- The Marmara Taksim içinde yer alan Tuti Restoran'da ramazan için açık mutfak konseptinde hazırlık yapılırken, burayı tercih edenler yemeklerin nasıl hazırlandığını görebilecek. Açık büfede özel soğutulmuş bölümlerde iftariyelik, zeytinyağlı çeşitleri ve soğuk başlangıç yemekleri sunulacak. Geleneksel Türk tatlarının yanı sıra modern dünya mutfağı örneklerinin de bulunacağı Tuti'de ramazan pideleri ile diğer pide çeşitleri açık mutfakta yer alan taş fırında pişirilecek. Tuti Restoran'da iftar mönüsünün fiyatı 75 lira. The Marmara Pera'da ise açık büfe iftar mönülerinin fiyatı 49 lira olarak belirlenirken, dört farklı set mönülerin fiyatı 45-60 lira arasında değişecek. -MÖVENPICK HOTEL İSTANBUL- Mövenpick Hotel İstanbul, ramazan ayında Azzur Restoran'da canlı fasıl eşliğinde iftar programı hazırladı. Zeytinyağlılar başta olmak üzere tavuk dolması, kuzu güveç, beğendili tas kebabı, sakızlı fırın sütlaç, kaymaklı ekmek kadayıfı gibi Türk ve Osmanlı mutfağından pek çok lezzeti misafirlerine sunacak olan Azzur'da kişi başı iftar mönüsünün fiyatı 78 lira olarak belirlendi. İstanbul'un tarihi yarımada bölgesinde yer alan BW Plus The President Hotel de 50 ve 59 lira olmak üzere iki farklı iftar mönüsü hazırladı. -FASILLI SANDAL SEFASI EŞLİĞİNDE İFTAR- Anadolu Hisarı'ndaki Göksu Marine Restoran, fasıllı sandal sefası eşliğinde iftar yapma fırsatı sunacak. Göksu Marine Restoran'da ramazana özel hazırlanan menüde iftariye tabağı, etli keşkek, güveçte sebzeli marine kebabı, şehriyeli pilav, mevsim salatası ile güllaç, fırında sütlaç, hoşmerim, bademli keşkül gibi tatlılar yer alıyor. Göksu Marine Restoran'da fasıl eşliğinde geçirilecek iftarın kişi başına maliyeti 35 lira. -NEY VE MAHYA IŞILTILARI EŞLİĞİNDE İFTAR- Antik Hotel'in Marmarion Teras Restoranı'nda Marmara Denizi, Adalar, Beyazıt Kulesi, Sultanahmet Camisi minareleri manzarası eşliğinde ramazan ayına özel ''Sultan Menü'', ''Beyazıt Menü'' ve ''Hanedan Menü'' olmak üzere üç ayrı menüden oluşan iftar sofraları kurulacak. Kişi başı maliyeti 45 lira olan iftar yemeği, meyveli şıralar ve ney sesi eşliğinde müşterilerle buluşacak. The Green Park Merter, Bostancı ve Pendik otelleri ise ramazan ayı için canlı fasıl ve tasavvuf müziği eşliğinde geleneksel Osmanlı mutfağından tatların yer aldığı iftar mönüleri hazırladı. The Green Park'ın iftar mönülerinde ''şehzade sofrasında Green Park iftariye tabağı, baharatlı sebze ezme çorba, tavuk etli börek, şehriyeli kuzu kızartma, şeftali prenses'' gibi lezzetler bulunuyor. -ARMADA TERAS'TA 64 LİRA- Sultanahmet'teki Armada Otel de Ramazan ayı için geleneksel hale getirdiği açık havalı iftar programı hazırladı. Armada Teras'ta Sultanahmet Camisi'nin silüeti önünde ve udi eşliğinde sunulacak iftar mönüsünde, bademli patlıcan çorbası, vezir çorbası, kuzu tandır, patlıcanlı piliç incik sarma, güllaç, vişneli ekmek kadayıfı olmak üzere birçok yiyecek ve içecek yer alacak. İftar süresince masalarda demlikte çay ve soğuk Ahırkapı şerbeti servis edilecek olan Armada Teras'ta kişi başı iftar mönüsünün fiyatı 64 lira olacak. Armada Teras'ta geçen yıl başlanan, iftardan sonra konuklara dondurma arabasından tahinli dondurma ikramına bu yıl da devam edilecek. -BORSA'DA 120, KÖŞEBAŞI'NDA 70, TİKE'DE 75 LİRA- Restoran ve lokantaların her bütçeye uygun iftar mönüleri hazırladığı ramazan ayında İstanbul'un ''ünlü'' restoranları arasında gösterilen Borsa Restoran'da serpme iftariyelik, çorba, soğuk başlangıç, sıcak başlangıç, salata, ana yemek, tatlı ve içecekten oluşan iftar mönüsünün fiyatı 120 lira olarak belirlendi. Kişi başı iftar mönüsünün 70 lira olduğu Köşebaşı Levent'te ramazan mönüsü 7-8 çeşit serpme kahvaltılık, ara sıcak, fındık lahmacun, çöp şiş, ortaya karışık et tabağı, tatlı ve içecekten oluşacak. Diğer bir restoran Tike'de ise iftar mönüsü 75 lira olarak belirlenirken, bu restoranda iftar mönüsünde 12 çeşidin yer aldığı kahvaltı tabağı, fındık lahmacun, çiğ köfte, soğuk humus, gavurdağı salatası, ana yemek, tatlı ve içecek yer alacak. İlk olarak Mardin'de adını duyuran, daha sonra İstanbul'da Suadiye'de bir restoran açan ve geleneksel Mardin mutfağından tatlar sunan Cercis Murat Konağı'nda ise günün çorbası, salatası, 10 çeşit iftariyeliğin bulunduğu başlangıç tabağı, üç çeşit ara sıcak, ana yemek, tatlı ve içecekten oluşan iftar mönüsü 55 lira olacak. -''20 LİRAYA DA 150 LİRAYA DA VAR'' Tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ramazanın ağustos ayına denk gelmesinden dolayı restoranların bahçe imkanlarının da değerlendirilmesi ve insanların güzel havada daha fazla dışarıya çıkma isteğiyle ramazan ayında işlerde düşüş beklemediklerini, tam tersine artış öngördüklerini söyledi. Ramazanda İstanbul'da dışarda yemek yemenin yarattığı hacmin 1 milyar dolar civarında olduğunu tahmin ettiklerini belirten Bingöl, 5 yıldızlı oteller dahil edildiğinde bunun 1 milyar doları rahatlıkla geçebileceğini ifade etti. Bingöl, ''Kişi başı 50, 80, hatta 120 liralık mönü belirleyen restoranlar var. Bunların bazılarının şubeleriyle birlikte ramazan ayında günlük 500 kişiyi ağırladıklarını düşündüğünüzde, 1 milyar dolar çok da yüksek bir miktar değil'' dedi. Bu yılki ramazan ayında birçok restoran ve lokantanın iftar mönülerine zam yapmadığına dikkati çeken Bingöl, ''3-4 yıl önceki fiyatlar uygulanıyor. Biz üyelerimize 'fiyatları makul tutalım, herkes gelsin, yesin' yönünde telkinde bulunuyoruz'' dedi. TÜRES üyesi 200 civarında firma bulunduğunu, şubeleriyle birlikte bu sayının 900'e yaklaştığını kaydeden Bingöl, mekanı büyük olan, bahçesi bulunanların ramazan ayında önceki aylara göre cirolarını yüzde 50-60, hatta yüzde 100'e varan oranlarda artırdıklarını söyledi. İstanbul'da otel, restoran ve lokantalarda her bütçeye uygun iftar mönülerinin hazırlandığını, 20 liraya da 150 liraya da fiyatların olduğunu belirten Bingöl, her ailenin ramazan ayında bir defa bile olsa dışarda iftar yapmasını istediklerini, örneğin kendisinin de ortağı olduğu Cızbız Köfte'de 20 liraya iftar mönüsü verdiklerini anlattı. Bingöl, kendisine ait olan Ramazan Bingöl Et Lokantası'nda da iftariyelik tabağı, soğuk çorba, ara sıcak, ana yemek, tatlı ve şerbetlerin ağırlıkta olduğu içecekten oluşan iftar mönüsünün 52,5 liraya sunulacağını ifade etti.