Her branşın bir uzmanı var!

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 29. Yaz Olimpiyat Oyunları, dün akşam yapılan kapanış töreniyle sona ererken, madalya sıralamasında üst sıralarda yer alan ülkelerin, belli başlı spor dallarında rakiplerine ezici üstünlük kurmaları dikkati çekti.



Olimpiyatlarda en fazla altın madalyaya ulaşan ülke olan ve madalya sıralamasının da en üst basamağında yer alan evsahibi Çin, tam 25 branşta madalya ve 17 branşta da altın madalya kazanarak bir "spor ülkesi" olduğunu kanıtladı. Çin Halk Cumhuriyeti, özellikle 9 altın madalya aldığı artistik cimnastikte, 8 altın aldığı halterde, 7 altın kazandığı atlamada, 5 altın kazandığı atıcılıkta, 4 altın madalya elde ettiği masa tenisinde ve 3 altınla tamamladığı badmintonda diğer

ülkelere ezici üstünlük kurdu.



Altın madalya sayısında Çin'e geçilen, fakat toplamda en fazla madalyaya sahip olan ABD ise özellikle yüzme ve atletizmde elde ettiği madalyalarla bu büyük başarıya ulaştı. Oyunlarda 36 altın madalya kazanan ABD, bunlardan 12'sini yüzmede, 7'sini atletizmde alırken, 8 altın madalyayı yüzücü Michael Phelps tek başına ülkesine getirdi. ABD ayrıca atletizmde 9 gümüş, 7 bronz, yüzmede de 9 gümüş, 10 bronz madalya elde etti.



Toplamda ve altın madalya sayısında 3. olan Rusya ise güreşte ve atletizmde 6'şar altın madalya alırken, yüzmede de 2 altın madalya çıkarmayı başardı. Rusya, güreşte ayrıca 3 gümüş, 2 de bronz madalya alarak inanılmaz bir başarı yakaladı.



Oyunları toplam 19 altın madalyayla kapatarak 4. olan İngiltere ise bu altın madalyaların 7'sini bisiklet, 4'ünü yüzmede kazandı. İngiltere, bisiklette ayrıca 3 gümüş, 2 de bronz madalya aldı.

Olimpiyat Oyunları'nı 5. sırada tamamlayan Almanya ise tam 11 ayrı dalda altın madalya kazanarak diğer ülkelerden farklı bir tablo sergiledi.



Almanya'nın en başarılı olduğu dallar ise 3'er altın madalya kazandığı binicilik ve durgun su kano-kayak oldu. Oyunların altıncısı Avustralya'nın toplam 14 altın madalyasından 6'sı

yüzme, 2'si yelken, 2'si kürekten geldi. 7. sırada kendisine yer bulan Güney Kore'nin, geleneksel sporu tekvandoda oyunlara katılan 4 sporcusu da altın madalya aldı. Güney

Kore, ayrıca 2 altın madalya kazandığı okçulukta da rakiplerine üstünlük sağladı.



Toplam 9 altın madalya alarak madalya sıralamasında 8. olan Japonya, bu başarısını geleneksel sporu judoda 4, yüzmede 2 ve halterde 2 altın madalya kazanarak sağladı.

Olimpiyat sıralamasının 9'uncusu İtalya, 7 ayrı branşta altın madalya kazanırken, en başarılı olduğu dal 2 altın madalya aldığı eskrim oldu.



Etiyopya ve Jamaika, tüm madalyalarını atletizm dalında kazanmalarına karşın ülke sıralamasında üst sıralarda yer bulmayı başardılar. Jamaika oyunlarda, atletizmde kazandığı 6 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 11 madalyayla 13. sırayı alırken, Etiyopya ise 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 7 madalyayla 18. sırada yer aldı.



Boks sporunda ilk akla gelen ülke olan Küba ise bu branşta 4 sporcusunun finalde, 4 sporcusunun da yarı finalde yenilmesi sonucunda oyunları boksta altın madalya alamadan kapattı. Küba, altın madalyalarını atletizm ve güreşten elde ederken, ülke sıralamasında 28. oldu.

