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Her ay 650 çocuk istismara uğruyor

Adalet Bakanlığı'nın Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na dayanarak aktardığı verilere göre ayda kurula 650 çocuk istismarı dosyası geliyor. Kurulda bekleyen dosya sayısı ise 916

03 Eylül 2014 13:28

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun çocuk istismarıyla ilgili soru önergesine çarpıcı yanıtlar verdi. Bozdağ, kurula bir ayda gelen dosya sayısının ortalama 650 olduğunu ifade ederek, çocuk cinsel istismar suçuyla ilgili olarak yılbaşı itibariyle Adli Tıp İhtisas Kurulu’nda bekleyen dosya sayısının 916 olduğunu açıkladı.

Erdinç Çelikkan'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre Bozdağ, 31 Temmuz 2012 itibariyle dosya sayısının 3 bin 271 olduğunu da hatırlattı. Bozdağ, soru önergesine verdiği cevapta Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’yla yapılan yazışmada verilen cevabı aktardı: 

 

‘2.5 ayda tamamlanıyor’ 

 

“Kurula bir ayda gelen dosya sayısının ortalama 650 olduğu, raportörlerin dosya hazırlama süresi, raporların yazımı, kurul üyelerinin imzalarının tamamlanması hususları göz önüne alındığında kurulda işlem gören 916 dosyanın geçmişe dönük 2.5-3 aylık bir sürede gelen dosyalar olduğu vurgulandı” 

 

‘Randevu sorunu yok’ 

 

“Kuruldaki günlük muayene sayılarının artırıldığı ve randevu bekleme sürelerinin ortadan kaldırıldığı; bilimsel teamüllere göre ruh sağlığı değerlendirmelerinin erişkinler için olaydan 12 ay sonra, çocuklar için 6 ay sonra yapılmakta olduğu; randevu sorununun kalktığı bildirildi” 

 

‘Çocuğun ruhunu kim bozdu’ tahliyesi 

 

Erzurum’da 2 yıl önce G.T.’ye (14) “Boşandım. Seninle evleneceğim” diyerek cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan S.T.’ye (29) verilen ceza , Yargıtay 14’üncü Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Yargıtay, çocuğun ruh sağlığının cinsel istismardan mı, annesinin babasından ayrıldıktan sonra yaptığı evliliklerden dolayı mı bozulduğunun tespitini istedi. Karar üzerine, 19 aydır tutuklu sanık tahliye edildi. 

 

Evlenmedi diye öldürdü 

 

Gümüşhane Şiran’da evlenme isteğine olumsuz yanıt veren Nazlı Ş.’nin (20) evine giden Tacettin Ş., genç kızı vurdu. Nazlı Ş. kurtarılamadı. Tacettin Ş. teslim oldu. 

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