Her ay 308 TL ek ödeme alacaklar

Görüşmelerdeki zam uzlaşmazlığına rağmen 40 konuda mutabakata varıldı.Yıllık izin ve rapor durumunda döner sermayeden ödeme alınacak
2009 toplu görüşmeleri ücret zammı konusunda uzlaşmazlıkla
sonuçlanırken ücret dışındaki 40 konuda mutabakat sağlandı. 300 bin
sağlık çalışanı, döner sermayesi düştüğü durumlarda, yıllık izin ve
rapor dönemlerinde her ay 308 lira ek ödeme alacak. Toplu görüşmelerde
sağlık ve sosyal hizmet çalışanları adına masaya oturan Sağlık-Sen,
döner sermayelerini alamayan, eksik alan veya döner sermaye geliri
düşük olan yaklaşık 150 bin sağlık çalışanı ile yıllık izin ve rapor
dönemlerinde sadece maaşla yetinmek durumunda kalan tüm sağlık
çalışanlarının mağduriyetinin giderilmesi için her ay ek ödeme
yapılması talebinde bulundu.
Talep doğrultusunda her ay ek ödeme
yapılması kararlaştırıldı. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde sağlık
çalışanları, döner sermaye gelirleri düşük olsa dahi her ay ek ödeme
tutarı olan 308 TL’yi maaşlarıyla birlikte alabilecek.
Ayrıca yıllık izin, şua izni ve raporlu
dönemlerde döner sermaye alamayan tüm sağlık çalışanları da ek ödeme
alacak. Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar döner sermayeleri
kesildiği için yıllık izne çıkamayan, görevi başında uğradığı kaza
nedeniyle çalışamadığından ötürü döner sermayeleri kesilerek adeta
cezalandırılan sağlık çalışanlarının uğradığı mağduriyetin bu düzenleme
ile ortadan kalkacağını kaydetti.