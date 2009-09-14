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Ekonomi

Her ay 308 TL ek ödeme alacaklar

Görüşmelerdeki zam uzlaşmazlığına rağmen 40 konuda mutabakata varıldı.Yıllık izin ve rapor durumunda döner sermayeden ödeme alınacak

14 Eylül 2009 03:00

Görüşmelerdeki zam uzlaşmazlığına rağmen 40 konuda mutabakata varıldı.Yıllık izin ve rapor durumunda döner sermayeden ödeme alınacak

2009 toplu görüşmeleri ücret zammı konusunda uzlaşmazlıkla sonuçlanırken ücret dışındaki 40 konuda mutabakat sağlandı. 300 bin sağlık çalışanı, döner sermayesi düştüğü durumlarda, yıllık izin ve rapor dönemlerinde her ay 308 lira ek ödeme alacak. Toplu görüşmelerde sağlık ve sosyal hizmet çalışanları adına masaya oturan Sağlık-Sen, döner sermayelerini alamayan, eksik alan veya döner sermaye geliri düşük olan yaklaşık 150 bin sağlık çalışanı ile yıllık izin ve rapor dönemlerinde sadece maaşla yetinmek durumunda kalan tüm sağlık çalışanlarının mağduriyetinin giderilmesi için her ay ek ödeme yapılması talebinde bulundu.

Talep doğrultusunda her ay ek ödeme yapılması kararlaştırıldı. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde sağlık çalışanları, döner sermaye gelirleri düşük olsa dahi her ay ek ödeme tutarı olan 308 TL’yi maaşlarıyla birlikte alabilecek.

Ayrıca yıllık izin, şua izni ve raporlu dönemlerde döner sermaye alamayan tüm sağlık çalışanları da ek ödeme alacak. Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar döner sermayeleri kesildiği için yıllık izne çıkamayan, görevi başında uğradığı kaza nedeniyle çalışamadığından ötürü döner sermayeleri kesilerek adeta cezalandırılan sağlık çalışanlarının uğradığı mağduriyetin bu düzenleme ile ortadan kalkacağını kaydetti.

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