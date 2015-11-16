"Her ay 10 İsveçli IŞİD’e katılıyor"

İsveç İstihbarat Teşkilatı SAPO şefi Anders Thornberg her ay 10 İsveç vatandaşının IŞİD’e katılmak üzere Irak ve Suriye’ye gittiğini belirterek “Paris’teki terör saldırısı bazı kesimlerde tehdit ve şiddeti körükleyen hassasiyet yaratabilir’’ dedi.

SAPO şefi Anders Thornberg Suriye ve Irak’ta IŞİD’e katılan 120 İsveçlinin geri döndüğünü, bu kişiler ve aileleri ile temas içinde olduklarını, bu kişilerin İsveç için terör tehdidi risklerinin sürekli güncellendiğini belirtip ‘’2010 yılında Stockholm’deki intihar saldırısının ardından İsveç’e yönelik terör tehdidi riski 5 kademelik skalada 3’e yükseltildi. Ancak şu aşamada 4. kademeye yükseltilmesine gerek görmüyoruz. Ancak bizimle birlikte diğer istihbarat birimlerinin ortak çalışma grubu olan ’’Ulusal Merkez’’ ülkeye yönelik terör riskinin arttığı sonucuna varırsa biz de gerekli tedbirleri alırız’’ dedi.