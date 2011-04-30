T24 LogoT24 Logo
Gündem

Her an gözaltına alınabilirsiniz!

Türkiye’de ‘keyfi gözaltı’ iddialarının arkası kesilmiyor.

30 Nisan 2011 03:00

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyuna "Oha" diyen üniversite öğrencisinin gözaltına alınmasından sonra keyfi gözaltılar bir kez daha Türkiye'nin gündeminde. Başbakan'ın konvoyuna metal işareti yapanlar gözaltına alınmıştı.



Rıfat Başaran'ın Radikal gazetesinde yayımlanan (30 Nisan 2011) haberi şöyle:

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nde “Hiç kimsenin keyfi gözaltına alınamayacağı, adil ve aleni yargılama yapılması gerektiği” güvence altına alındı. Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Özgürlük ve Güven Hakkı’nı tanımlayan 5. maddesinin 1. fıkrasında ise “Herkesin kişi özgürlüğüne ve güvenliğine hakkı vardır. Aşağıda belirtilen haller ve yasada belirlenen yollar dışında hiç kimse özgürlüğünden yoksun bırakılamaz” deniliyor. Bu konuda AİHM’nin de Yargıtay’ın da verdiği kararlar var. Ancak tüm bunlara rağmen Türkiye’de ‘keyfi gözaltı’ iddialarının arkası kesilmiyor.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) kayıtlarında yer alan bazı ‘keyfi gözaltı’lar şöyle:

Üniversite öğrencisi E.K. 19 Nisan 2011’de dersten çıktıktan sonra arkadaşlarıyla yürürken, Başbakan’ın konvoyunu gördü. ‘Oha arabalara bak kocaman’ demesi üzerine Başbakanlık korumaları E.K.’yi bir arabaya bindirdi, E.K. karakola götürülerek 7 saat gözaltında tutuldu.

Doğan Haber Ajansı muhabiri Yaşar Anter, Bodrum’da işlenen cinayetin izini sürerken adliyeye girerek bilgi toplamak istedi. Anter’in adliyeye girmesini engelleyen jandarmalarla tartışması nedeniyle gözaltına alındı.

23 Nisan’da parkta gitar çalan 3 genç polisler tarafından gözaltına alındı. Gençlere, ‘Kabahatler Kanunu’ uyarınca ceza kesildi. 2’sinin yaşı 18’den küçük ama ailelere bildirim gereği duyulmadı.

4 Eylül 2010’da Gaziantep’te TGB‘li bir lise öğrencisi G.Ç. üzerinde Tayyip Erdoğan’ı eleştiren bir karikatür baskısı bulunan tişörtü giydiği için gözaltına alındı.

4 Nisan 2011 tarihinde tiyatro sanatçısı Ü.S. Taksim’de kimlik soran polise ‘bir dakika’ deyince gözaltına alındı.

25 Temmuz 2009’da İstanbul Maçka’da rock konserine girmek için bekleyen 5 genç Başbakan’ın konvoyuna metal işareti yapınca gözaltına alınarak 21 saat boyunca polis merkezinde tutuldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24