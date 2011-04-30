Her an gözaltına alınabilirsiniz!

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyuna "Oha" diyen üniversite öğrencisinin gözaltına alınmasından sonra keyfi gözaltılar bir kez daha Türkiye'nin gündeminde. Başbakan'ın konvoyuna metal işareti yapanlar gözaltına alınmıştı.







Rıfat Başaran'ın Radikal gazetesinde yayımlanan (30 Nisan 2011) haberi şöyle:

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nde “Hiç kimsenin keyfi gözaltına alınamayacağı, adil ve aleni yargılama yapılması gerektiği” güvence altına alındı. Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Özgürlük ve Güven Hakkı’nı tanımlayan 5. maddesinin 1. fıkrasında ise “Herkesin kişi özgürlüğüne ve güvenliğine hakkı vardır. Aşağıda belirtilen haller ve yasada belirlenen yollar dışında hiç kimse özgürlüğünden yoksun bırakılamaz” deniliyor. Bu konuda AİHM’nin de Yargıtay’ın da verdiği kararlar var. Ancak tüm bunlara rağmen Türkiye’de ‘keyfi gözaltı’ iddialarının arkası kesilmiyor.



Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) kayıtlarında yer alan bazı ‘keyfi gözaltı’lar şöyle:

Üniversite öğrencisi E.K. 19 Nisan 2011’de dersten çıktıktan sonra arkadaşlarıyla yürürken, Başbakan’ın konvoyunu gördü. ‘Oha arabalara bak kocaman’ demesi üzerine Başbakanlık korumaları E.K.’yi bir arabaya bindirdi, E.K. karakola götürülerek 7 saat gözaltında tutuldu.

Doğan Haber Ajansı muhabiri Yaşar Anter, Bodrum’da işlenen cinayetin izini sürerken adliyeye girerek bilgi toplamak istedi. Anter’in adliyeye girmesini engelleyen jandarmalarla tartışması nedeniyle gözaltına alındı.

23 Nisan’da parkta gitar çalan 3 genç polisler tarafından gözaltına alındı. Gençlere, ‘Kabahatler Kanunu’ uyarınca ceza kesildi. 2’sinin yaşı 18’den küçük ama ailelere bildirim gereği duyulmadı.

4 Eylül 2010’da Gaziantep’te TGB‘li bir lise öğrencisi G.Ç. üzerinde Tayyip Erdoğan’ı eleştiren bir karikatür baskısı bulunan tişörtü giydiği için gözaltına alındı.

4 Nisan 2011 tarihinde tiyatro sanatçısı Ü.S. Taksim’de kimlik soran polise ‘bir dakika’ deyince gözaltına alındı.

25 Temmuz 2009’da İstanbul Maçka’da rock konserine girmek için bekleyen 5 genç Başbakan’ın konvoyuna metal işareti yapınca gözaltına alınarak 21 saat boyunca polis merkezinde tutuldu.