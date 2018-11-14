Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeni yönetim sisteminin hemen ardından yaptığı 100 günlük eylem programında açıkladığı "uzay ajansı" yine yapılmadı. Muratoğlu uzay ajansı açıklamasının bugüne kadar 19 kere yapıldığını kaydederek, "Her açıklandığında bir tane kurulsaydı şu anda 19 tane uzay ajansımız vardı" dedi.

Erdoğan, yeni sistemin ilk 100 günlük icraat programını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde açıklamıştı. Erdoğan burada yaptığı açıklamada, ''Yastık altı dövizlerinizi, altınlarınızı çıkartın, gelin bunları TL'ye çevirin, milli direnişinizi ortaya koyun'' çağrısı yapmış, "Türkiye Uzay Ajansı'nı kuruyoruz" demişti.

Yine olmadı

Muratoğlu siyasilerin "uzay ajansını kuruyoruz" açıklamasını defalarca yaptığını söyledi. "Zira her açıklandığında bir tane kurulsaydı şu anda 19 tane Uzay Ajansı'mız vardı" diyen Muratoğlu, "Fark ettiyseniz seçimler de çok yaklaştı. Yerli araba, yerli uçak muhabbeti de sıktı. AKP'nin yeni seçim teması, belli ki uzaylı" ifadesini kullandı.

Muratoğlu'nun "AKP Mars’ta!" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamı için tıklayın