HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın soru önergesini yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de mülk edinen her 6 yabancıdan biri Antalya’yı tercih ediyor.

Antalya’da şu ana kadar yabancılara toplam 5 milyon 258 bin 610 metre kare mülk satıldı. Bunun 3 milyon 510 bin 913 metre karesini konut türü mülkiyet oluşturuyor.

En fazla gayrimenkulü olanlar İngilizler

Satılan toprak miktarı ise 1 milyon 747 bin 697 metre kare. 57. hükümet 360 bin 520 metre kare gayrimenkul, AKP iktidarında 2002 ile Ağustos 2012 tarihleri arasındaki 10 yıllık sürede, 34 milyon 452 bin 628 bin metre kare gayrimenkul satılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verilerine göre, 2012 yılı itibari ile Türkiye genelinde en fazla gayrimenkul alan yabancıların başında, 27 bin 209 mülk ile İngilizler geliyor. İngilizleri, 19 bin 416 mülkiyetle Almanlar izliyor. Üçüncü sırada ise 6 bin 796 gayrimenkul alan Rusya Federasyonu vatandaşları var.

Antalya yabancıların gözdesi

Antalya’da da mülk edinen yabancılar arasında ilk sırada, 5 bin 530 mülk ile Ruslar bulunuyor. Rusları, Almanlar, İngilizler, Norveç ve Danimarka izliyor.

Konut yerine toprak satın alıyorlar

Daha önceki hükümetlerin aksine toprak satışının ağırlık kazandığını ifade eden Sapan, “2002 – 2012 arasında satılan 34 milyon 452 bin 628 metre karelik mülkün, 25 milyon 278 bin 128 metre karesini toprak oluşturuyor. Konut satışı ise 9 milyon 538 bin 640 metre kare ile neredeyse toprağın üçte biri seviyesine düşmüş. Artık anlaşılıyor ki yabancılar ülkemizden konut değil toprak alıyorlar” dedi.

Mütekabiliyet Yasası toprak satışını hızlandırdı

Ağustos 2012’de yürürlüğe giren Mütekabiliyet Yasası ile yabancılara gayrimenkul satışının daha da hızlandığına dikkat çeken CHP Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, “Ağustos – Aralık 2012 dönemindeki sadece 5 aylık dönemde satılan gayrimenkul miktarı, 3 milyon 131 bin 404 metre kare. 5 aylık sürede satılan toprak ve konut, tesis miktarı, 80 yıllık cumhuriyet döneminden neredeyse 10 kat fazla. Bizim vatandaşlarımıza mülk, özellikle de toprak satmayan, ya da zorluk çıkaran birçok ülke için Türkiye cennet haline gelmiş. Bu anlamda Türk vatandaşı için anlamı olmayan, yabancılara yarayan Mütekabiliyet Yasası söz konusu. AKP, diğer ülkelerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına eşitlik tanıyıp tanımadığına bakmadan harıl harıl onlara toprak satıyor” şeklinde konuştu.