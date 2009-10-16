Her 6 kişiden 1'i aç

Birleşmiş Milletler'in hazırladığı yeni bir rapora göre dünyada açlık çeken insanların sayısı bir milyarı aştı. Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Gıda Programı, küresel ekonomik kriz görülene dek, yeterli beslenemeyen insanların sayısındaki artışın yavaşlamakta olduğuna dikkat çekildi.

Dünyada açların sayısı 1 milyarı geçti

Rapora göre kriz, gıda fiyatlarının artmasına ve gelirlerin de düşmesine neden oldu. Ekonomik durgunluğun çok geniş bir alanda yaşanması da para kurunda devalüasyon gibi geleneksel yöntemleri de devre dışı bıraktı.

Birleşmiş Milletler bir kaç gün önce giderek artan kıtlıkla mücadelede, gıda üretiminin önümüzdeki on - yirmi yıl içinde yüzde 70 oranında artması gerektiği uyarısını yapmıştı.

FAO Genel Sekreteri Jacques Diouf da yaptığı açıklamada, "Aç insanların sayısındaki artış tahammül edilemez noktada" dedi.

Artan gıda fiyatları

Açlık sorunun yok edilmesi için dünyanın ekonomik ve teknik olanaklarının bulunduğunu vurgulayan Diouf, açlığın sonsuza kadar yok edilmesi için daha güçlü siyasi irade ortaya konamadığını belirtti.

Açların sayısındaki artışın sebebinin verimsiz hasat olmadığı, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek gıda fiyatlarından, gelirlerin azalmasından ve işten atılmalardan kaynaklandığı vurgulandı.

Açlıkla mücadele konusunda 1980'ler ve 1990'ların başında elde edilen başarıların ardından gıdasız kalan insanların sayısı 1995'de artmaya başladı.

Rapora göre, yardımların ve tarım yatırımlarının azalması son 10 yıldır açların sayısını sürekli artırdı.

Raporda dünyadaki açları doyurma hedeflerinin daha büyük uluslararası çaba sarfedilmemesi halinde başarılamayacağı vurgulandı.

Uluslararası toplum daha önceki yıllarda 2015'e kadar açların sayısının azaltılmasını hedeflemişti.

Rapor, Cuma günü düzenlenecek Dünya Gıda Günü öncesinde açıklandı.