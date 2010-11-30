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Ekonomi

HER 5 YUNANDAN BİRİ FAKİR ATİNA (A.A)

30 Kasım 2010 15:29

-HER 5 YUNANDAN BİRİ FAKİR ATİNA (A.A) - 30.11.2010 - Yunanistan'da yapılan araştırmanın her 5 Yunandan birinin fakirlik sınırının altında yaşadığını ortaya koyduğu bildirildi. Yunan internet sitelerinde yer alan haberde, fakirlik sınırının kişi başı yıllık gelir düzeyinde 6 bin avroya tekabül ettiği, 4 kişilik bir ailede ise bu meblağın 13 bin 608 avro olarak hesaplandığı kaydedildi. Fakirlik sınırının altında yaşayanların yüzde 22'sini 60 yaş ve üzeri, yüzde 23'ünü 17 yaş altı kişilerin oluşturduğu, yüzde 42'sini ise işsizlerin teşkil ettiği vurgulandı. Son yıllarda çalışıyor olmanın fakirliğe karşı yeterli çözüm olmadığı da kaydedilen haberde, çalışan her 7 kişiden birisinin evine haciz geldiği, her 3 kişinin ise bankadan aldığı konut kredisini ödemekte güçlük çektiği belirtildi. Fakirlik sınırında bulunanların çoğunluğunu çalışanlar ile emeklililerin oluşturduğu kaydedildi. Bu arada, söz konusu istatistiki bilgileri veren Yunanistan Çalışma Bakanı Luka Kaçeli'nin, bakanlığın, iş sektörlerinin desteklenmesi, toplumsal katılımın sağlanması ve işsizlikle mücadele konusundaki çalışmalarına dikkat çektiği, bu alanlarda konulan hedeflere ulaşılması için toplam 2,5 milyar Avro tutarında, 668 bin kişiyi içeren programların hayata geçirilmeye çalışıldığını belirttiği ifade edildi.

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